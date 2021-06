Vélo, restaus, châteaux : 3 guides pour (re)découvrir la Touraine cet été

Par Le Routard, Hachette et Le Petit Futé.

Est-ce que vous connaissez bien la Touraine ? Bof ? Si vous tombez sur cette page sans y avoir mis les pieds, hormis sur une aire d’autoroute un samedi de grands départs, sentez-vous à l’aise. Et ça vaut aussi pour vous qui vivez dans le coin mais ne le visitez que quand il y a des potes/de la famille/les beaux-parents qui débarquent. Et même quand on pense connaître une zone par cœur on peut toujours y faire des découvertes, et sortir de sa zone de confort. Alors on va vous conseiller trois guides qui peuvent se glisser dans la poche ou dans le sac lors de vos escapades à Tours, dans l’agglo ou le reste du département.

1 – Le Petit Futé

Le city book de Tours revient avec une édition 2021, et il fête ses 40 ans. On y retrouve la crème des restaurants tourangeaux ou des bons plans gourmands, que ce soit les nouveautés comme les institutions. A Tours, Joué, Amboise, Montlouis… Et c’est classé par thème : les saveurs du monde, plaisirs sucrés, consommation responsable… Ajoutez à cela des conseils de visites, des infos pratiques, des boutiques originales (déco, mode…), quelques infos patrimoniales, des bons plans logement à l’hôtel (ou plus insolite)… On s’y repère facilement selon l’envie du moment.

Son tarif : 5€95

2 – Hachette

La maison d’édition publie un petit guide baptisé Un grand week-end – Châteaux de la Loire axé sur la découverte des paysages selon que l’on veuille le faire en voiture ou avec d’autres solutions (à vélo, à pied voire en montgolfière). Pensé pour des séjours de quelques jours en Indre-et-Loire et dans les départements limitrophes, l’ouvrage compile également bons plans, informations historiques, cartes de repérage… Sans trop sortir des sentiers battus mais sans fausse note sur les adresses recommandées.

Son tarif : 9€50

3 – Le Routard

La célèbre collection s’enrichit d’une série sur les balades à vélo, et forcément elle pose ses valises dans le Val de Loire où la discipline fait de plus en plus d’adeptes. La Touraine est au cœur de l’itinéraire, mais on pense aussi aux axes du Loiret, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la Loire Atlantique. L’ouvrage propose des cartes de repérage du parcours, une foule d’adresses pour se loger, des conseils pratiques aux cyclistes, les endroits ou se restaurer au moment des pauses, des tutos pour profiter au mieux de son séjour à vélo…

Son tarif : 14€