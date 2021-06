47TER, PLK, La Rue Kétanou… On a l’affiche d’Yzeures’N’Rock

Festival prévu du 6 au 8 août en Sud-Touraine.

Ce sera le seul grand festival debout de l’été en Touraine : Yzeures’N’Rock organise sa 15e édition sur trois jours du vendredi 6 au dimanche 8 août, après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie. Limité à 5 000 personnes quotidiennes, mais ayant déposé un dossier pour se passer des tribunes assises, l’événement a dévoilé sa programmation artistique ce vendredi après-midi, après l’avoir revue par rapport à ses projets initiaux.

Ainsi, parmi les têtes d’affiches du week-end, on note la présence du rappeur PLK (le vendredi) mais aussi du groupe 47TER (le dimanche). Ce dernier figurait déjà sur la première affiche tout comme La Rue Kétanou, attendu le samedi soir sur le site de la commune d’Yzeures-sur-Creuse.

Au programme également : Billx, Babylon Circus, Atili, Back and Forth, Nash et A Little Jaywel. La billetterie a ouvert (73€ les 3 jours, 50€ les 2 jours, 29€ la journée). Certains artistes annoncés au préalable ne figurent plus dans la liste comme Roméo Elvis ou Thérapie Taxi, en raison de l’annulation de leur tournée.

Et quand on dit que ce sera un festival ressemblant à ce qu’on connaissait avant la pandémie, ça veut aussi dire qu’il y aura des bars et restaurants. Cela dit, l’accès sera soumis à la présentation d’un pass sanitaire c’est-à-dire d’une vaccination anti-Covid, d’une certification de rétablissement après infection ou d’un test PCR ou antigénique réalisé dans les 48h avant le jour où l’on vient au festival. Le camping est lui supprimé pour cette édition (mais le camping municipal d’Yzeures-sur-Creuse et ceux des alentours accepteront les festivaliers et sont ouverts aux réservations).