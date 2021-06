[En vitrine] A Rivarennes, un escape game au beau milieu des vignes bio

Un jeu ludique et pédagogique à partir de 8 ans.

Le domaine Paget c’est 15ha de vignes réparties sur les appellations Touraine, Touraine / Azay-le-Rideau et Chino. Du bio certifié depuis 2014, en conversion depuis 2010 et en agriculture raisonnée depuis 2005. Une affaire de famille où les fils reprennent l’activité de leur père depuis 5 générations. Ici, on a l’habitude de recevoir du monde : des groupes d’amis ou des familles pour des pique-niques pour différentes activités oenotouristiques. Pour 2021, le programme s’enrichit d’une nouvelle activité : un jeu d’évasion en pleine nature.

« On a décide monter le projet après avoir fait un test à Royan l’été dernier » explique Pascal Paget qui a suivi le dossier. « A la fin du jeu on a discuté la créatrice pour savoir si elle serait intéresser de dupliquer ça sur un domaine viticole, on a repris contact après les vendanges et on vraiment commencé le travail au mois de janvier » poursuit-elle.

« Ce qu’on voulait, c’est un jeu en extérieur, en relation avec notre domaine, nos vignes et l’histoire de la famille. Parler des lieux et de notre conception de la viticulture. »

Voici le pitch : vous avez 75 minutes pour mettre la main sur un coffre dans le but de prêter serment pour intégrer la confrérie des sep arty. « Comme ça se passe sur la commune de Rivarennes, nous avons voulu mettre en avant les cépages chenin et grolleau » poursuit Pascaline Paget en rassurant les néophytes : « Si on n’y connait rien on peut venir car même les initiés apprennent des choses. Nous abordons des sujets complètement différents que lors d’une dégustation. » Attendez-vous à une quête d’environ 1km200 au milieu des ceps avec des codes à trouver, des mesures à effectuer avec un bécher, de l’encre invisible à déchiffrer… On risque également de vous parler d’un certain Rabelais, auteur incontournable quand on évoque le vin.

« L’aventure se passe principalement dehors et on propose des indices. Jusqu’ici personne n’a bloqué » précise la co-responsable du domaine. La balade se fait en autonomie à partir de 2 et jusqu’à 6 personnes par groupe. Possibilité de réunir plusieurs bandes sur un même créneau pour les mettre en compétition. Les enfants sont les bienvenues à partir de 8 ans. Premières sessions dès juillet, puis jusqu’aux vacances de la Toussaint (sauf le mercredi et le dimanche). Il est conseillé de réserver au 02 47 95 54 02 (tarif : 20€ pour les adultes, 5 ou 10€ par enfant selon l’âge, création de tarifs famille à l’étude).

Olivier Collet

L’info en plus :

Comme beaucoup d’autres, le domaine Paget a été touché par le gel de ce printemps 2021 mais ne chiffre pas encore les pertes car la vigne n’a toujours pas fait ses fleurs. Vu la météo, on s’oriente pour l’instant vers des vendanges fin septembre, une date plus habituelle pour la Touraine. Quant à l’activité de vente, elle reprend progressivement avec le déconfinement même si les Belges ou les retraités qui viennent souvent sur cette période se font encore rares.