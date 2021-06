Eclipse solaire jeudi 10 juin : qu'est-ce qu'on va voir en Touraine ?

Spoiler : pas grand chose.

C'est un événement peu fréquent, mais qui passionne beaucoup de monde : les éclipses de soleil, c'est-à-dire quand la lune passe devant notre étoile et masque en partie - ou totalement - ses rayons. Il y en a une ce jeudi 10 juin dans le monde et on pourra l'observer depuis l'Indre-et-Loire... Enfin, seulement de façon partielle car la prochaine éclipse totale visible en France ce sera seulement en 2081.

Cette fois-ci, ce sont des habitants du nord du Canada, de la Sibérie ou du Pôle-Nord qui profiteront du plus beau spectacle, c'est à dire un soleil obscurci à 87% dont s'échappera une couronne de feu. L'Europe aura le droit à une version amoindrie, mais tout de même dangereuse pour les yeux : il ne faut pas regarder le soleil sans protection, plutôt utiliser des lunettes faites pour ça. Et dans tous les cas ne pas prolonger l'observation.

Et alors en Touraine qu'est-ce qu'on va voir ? Plus de choses qu'à Nice ou Montpellier mais moins qu'à Londres où le soleil sera caché à 20%, ni qu'à Lille où notre satellite le masquera à 16% (5,5% à Toulouse). Pour apercevoir le phénomène, il faudra lever les yeux entre 11h et 13h, et plus particulièrement sur le créneau 11h55-12h20. Les astronomes assurent que ça reste intéressant à observer.

Selon l'association Météo Centre, le soleil sera caché à 11,5% en Touraine (en moyenne), 11,8% en Loir-et-Cher et un peu plus de 13% en Eure-et-Loir. Chez nous, le maximum d'obturation du soleil est prévu à 12h05. Bonne nouvelle : il fera beau.

Photo d'illustration.