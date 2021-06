Appel à témoins : un ado de 17 ans disparu à Esvres

Les gendarmes cherchent des informations.

Il s'appelle Mathias Blot et on peut voir sa photo sur la page Facebook des gendarmes d'Indre-et-Loire : cet adolescent de 17 ans est introuvable depuis ce lundi 7 juin aux environs de 13h, une disparition jugée inquiétante par les forces de l'ordre qui ont lancé un appel à témoins pour le retrouver dans la soirée.

Selon eux, le jeune homme a quitté son domicile à vélo en début d'après-midi. Une fugue dont on ne connait pas la destination, mais il y a une piste possible : qu'il ait pris la direction de Savigny-en-Véron.

Il mesure 1m70, a les cheveux bruns et il est de corpulence mince mais on ignore de quelle façon il était habillé au moment de son départ. Ce sont les gendarmes de Cormery qui sont chargés de l'enquête donc il faut les contacter si vous en savez plus à ce sujet. Vous pouvez aussi appeler le 17.