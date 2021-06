Yzeures’N’Rock : on pourra voir les concerts debout au festival

Rendez-vous du 6 au 8 août.

Et voilà une bonne nouvelle, du genre de celles qui confirment que la situation sanitaire s’améliore. Ce lundi, les organisateurs du festival Yzeures’N’Rock annoncent qu’ils vont pouvoir organiser un festival presque comme d’habitude sur la commune d’Yzeures-sur-Creuse, tout au sud de l’Indre-et-Loire. C’est prévu dès le vendredi 6 août et jusqu’au dimanche 8.

Contrairement à Terres du Son qui accueillera un maximum de 5 000 personnes par jour avec des concerts dans des tribunes (donc assis), Yzeures a l’autorisation de proposer des shows avec un public debout, mais toujours dans la limite de 5 000 entrées quotidiennes. L’équipe d’organisation annonce 2 scènes différentes avec pas moins de 6 artistes par soirée. Pour la programmation on va attendre encore un peu : elle n’est pas connue mais pourrait être dévoilée dans la semaine du 14 juin, en même temps que l’ouverture des réservations. L’association qui monte l’événement a tendance à envoyer du lourd : en janvier elle avait annoncé Nekfeu, Thérapie Taxi, Roméo Elvis ou La Rue Kétanou.

Et quand on dit que ce sera un festival ressemblant à ce qu’on connaissait avant la pandémie, ça veut aussi dire qu’il y aura des bars et restaurants.

Bon, il faut quand même préciser que l’accès sera soumis à la présentation d’un pass sanitaire c’est-à-dire d’une vaccination anti-Covid, d’une certification de rétablissement après infection ou d’un test PCR ou antigénique réalisé dans les 48h avant le jour où l’on vient au festival. Le camping est lui supprimé pour cette édition (mais le camping municipal d’Yzeures-sur-Creuse et ceux des alentours accepteront les festivaliers et sont ouverts aux réservations). Enfin, il faudra porter le masque et respecter les gestes barrières pendant l’ensemble du week-end.