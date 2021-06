Pour enfants et pour les grands : 3 livres tourangeaux à découvrir avant l’été

Des histoires ou des poésies.

Régulièrement Info Tours vous propose une sélection de livres ayant un lien avec notre département… En voici trois nouveaux…

Rue des Boulets par Zoé Viot chez Heliopoles (15€)

Zoé Viot est illustratrice et d’origine tourangelle. Elle partage dans ce premier roman sa vision libératrice de la vie (dédicace le 26 juin dès 15h à La Boîte à Livres Rue Nationale à Tours). Le pitch : J’ai 44 ans – ressenti 26 – et je vis à Paris, près de la place de la Nation. J’habite rue des Boulets. J’aime les brosses à dents dures, les matelas fermes, les serviettes rêches, les fromages qui puent et toutes les petites surprises quotidiennes que la vie, ce cookie géant aux pépites de merde, nous envoie. « Ce roman est une ode à ma ville d'enfance et raconte comment il est possible d'affronter avec humour les péripéties que la vie nous envoie » nous dit-elle.

Tout conte fée et puis c’est tout de Mart’ine M’b chez Y I L Editions

Un recueil de poésies pour les petits mais aussi les plus grands. Des mots à conter, raconter, écouter, réciter ou même chanter. En cœur, en canon, en solo, de la poésie pour tous. C'est une invitation à l'évasion, une incitation à l'imagination, en cette période difficile aussi pour les enfants. Il s’agit d’une collaboration mère-fille (la plus jeune illustre), « une première mais ne sera pas du tout la dernière » promet l’auteure, mère et grand-mère nous disant que d’autres projets sont en cours de réalisation. « Nous sommes investies dans un travail passionné et passionnant. D'ailleurs, est-ce réellement un travail ? » demande-t-elle Marine.

Flore, la grande aventure de François Brito sur Amazon (à partir de 4€50)



Un roman jeunesse d’aventure et d’amitié pour les 7-11 ans. Le pitch : en l’an 1768, la jeune Flore Kéridor, jeune paysanne, rêve d’intégrer la prestigieuse Garde Royale. Elle veut servir le roi Louis XV et devenir son meilleur combattant. Son parcours ne va pas être simple. Il lui faudra quitter sa famille, son pays, et déjouer les nombreux pièges qui se dresseront sur son chemin. Mais elle ne sera pas seule. Trois amis, Alban, Claude et Edgar vont l’accompagner, ainsi que son fidèle destrier Flash avec qui elle partage un secret. Elle fera également d'autres rencontres qui lui seront bénéfiques.