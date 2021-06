En 2021, les meilleures andouillettes de Touraine sont à Bléré et Montlouis

Mais aussi à La Riche et Saint-Avertin.

En Indre-et-Loire on aime les concours culinaires : meilleure baguette, meilleur croissant, meilleurs rillons... Et là on va vous parler des meilleures andouillettes du département. La Fédération des Charcutiers-Traiteurs du 37 organisait une compétition de professionnels en ce dernier week-end de mai et on a les résultats à vous présenter, avec les deux techniques de préparation (au poussoir ou à la corde). Seules les boutiques intéressées par le challenge y ont participé, on peut donc aussi trouver de très bons produits ailleurs. Simplement là vous avez ceux particulièrement appréciés par le jury...

On notera que James Doiseau de Bléré s'est particulièrement fait remarquer puisqu'il figure sur chaque podium.

--------------

Les meilleures andouillettes de Touraine au poussoir :

1er : James DOISEAU de Bléré

2ème : Sébastien DUBOURG de Saint-Avertin

3ème : Gabriel ORY de Montlouis

Les meilleures andouillettes de Touraine à la corde :

1er : Damien TACHAU de Montlouis

2ème : James DOISEAU de Bléré

3ème : Fabrice BROSSARD de La Riche