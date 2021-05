Apprendre à nager en Touraine : des cours gratuits pour enfants cet été

Les inscriptions sont ouvertes.

C'est une opération qui bénéficie à plusieurs dizaines d'enfants à chaque fois : "J'apprends à nager" revient pour une 4e édition cet été en Indre-et-Loire. Petits garçons et petites filles peuvent s’inscrire gratuitement pour apprendre à nager lors d’après-midis animées par des professionnels. Et après leur session ils pourront aussi profiter de livres et de magazines en accès gratuit.

L'événement est dispatché sur trois plans d'eau du département : Château-la-Vallière, Bourgueil et Chemillé-sur-Indrois.

Les cours se dérouleront les après-midis de 13H30 à 18H30 avec deux créneaux possibles de 30 minutes à 1h de cours de natation pour un total de 10h sur la période estivale. Les places sont limitées à 20 enfants maximum et qui, de préférence, ne savent pas nager. Mais cela peut aussi concerner des petits qui ne sont pas encore bien à l'aise avec l'eau et qui ont besoin de se rassurer. A la fin, il est possible de passer un petit diplôme : le test baptisé Sauv'nage.

Voici les créneaux proposés :

Bourgueil les mercredis 14, 28 juillet et 11 et 25 août

Château-la-Vallière les lundis 12, 26 juillet et 9, 23 août, les jeudis 15, 29 juillet et 12, 26 août

Chemillé-sur-Indrois, les mardis 13, 27 juillet et 10, 24 août, les vendredis 16 et 30 juillet et 13, 27 août, le samedi 10 juillet

Inscription, contact 06.31.78.81.53 ou par mail à [email protected].