6 lieux insolites pour dormir en Touraine

Dans la nature, en troglo, en tiny house…

Et si on s’évadait sans quitter les frontières de l’Indre-et-Loire ? Avec les confinements anti-Covid on a souvent dû s’habituer à prendre du bon temps près de chez soi. C’était une contrainte, ça peut devenir un plaisir. D’autant qu’il existe de beaux endroits originaux par leur cadre, leur emplacement ou leurs prestations. Des établissements qui changent des hôtels, dont on peut profiter pour une nuit ou plusieurs selon ses envies. On vous propose une petite sélection sans dépasser les frontières départementales…

1 – Loire Valley Lodges

Ouvert en 2020, cet hôtel de luxe est basé à Esvres avec un concept simple : on dort dans des petites cabanes en bois toutes équipées de leur jacuzzi privé. Des chambres au beau milieu de la forêt, éloignées des autres. Elles sont disséminées dans un espace de 5ha au beau milieu d’un domaine qui en fait 300 et où l’on peut donc s’épanouir (il faudra utiliser une lampe de poche à la nuit tombée). Des installations artistiques, une piscine et un restaurant achèvent de rendre le séjour unique.

2 – Terra Alta

Sur les hauteurs de Nazelles-Négron, avec vue imprenable sur la vallée de la Loire, l’établissement a ouvert une suite troglodytique en juillet 2020. Isolé du château qui accueille aussi des chambres, elle est équipée d’un sauna et d’un bain nordique en extérieur mais aussi d’une cuisine pour prendre son repas ou encore d’un coin salon. De la terrasse, on peut directement partir en balade vers la forêt. Et si vous craignez d’avoir froid, un poêle est à disposition pour se réchauffer.

3 – Camping des Pâtis

Toujours à Nazelles-Négron, mais cette fois au bas de la commune. Le camping municipal récemment repris par une société privée veut se diversifier dans les hébergements insolite offrant la possibilité de louer une tiny house, c’est-à-dire ces mini maisons où tout est optimisé puisqu’il on trouve chambre, cuisine ou salle de bains dans un tout petit espace.



4 – Le Boudoir de Nana

Direction Manthelan avec un petit paradis pour couples… Lit rond, baignoire balnéo, accessoires coquins, possibilité de se faire masser par des esthéticiennes, cadre paisible à la campagne… Un couple a choisi de transformer une vieille grange en gite pour amoureux qui veulent passer une nuit en tête à tête dans un super cadre.

5 – Domaine de La Roche Bellin

A Descartes, un établissement avec de multiples possibilités pour vivre une expérience hors du commun : cabane sur pilotis avec spa privatif, roulotte, yourte. Tous ont leur salle de bain privée, du chauffage… Et vous aurez peut-être la chance de voir des animaux car vous serez au beau milieu de la forêt.

6 – Domaine de la Grangée

A La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, un établissement qui propose plusieurs hébergements dépaysants pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Au choix : roulotte, cabane en bois… ou carré d’étoiles, des logements où s’épanouir en couple avec télescope personnel pour regarder le ciel étoilé à la nuit tombée. Il y a également un coin cuisine.