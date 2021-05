Une cave très surprenante à Amboise : on a testé pour vous

Une sortie culturelle et agréable pour les papilles.

Cette semaine, il est de nouveau possible d’aller boire un verre entre amis. Certains ont profité ces derniers mois pour penser de nouveaux concepts autour du vin et de la convivialité. C’est le cas des caves Ambacia, anciennement Duhard, à Amboise.

Les caves Ambacia, situées à 600 mètres du château d’Amboise, c’est une triple occasion de découvrir le monde de l'œnologie, d’acheter de bonnes bouteilles et de boire un verre entre amis. On commence d’abord par une visite à l’intérieur même des caves, où l’on peut s’instruire sur l’élaboration du vin autour d’un parcours qui fait appelle à tous nos sens : olfactif, pour apprendre à reconnaître les arômes qui font le vin, auditif, en étant projeté dans les ambiances sonores du monde du vin, visuel, à travers une vidéo immersive projetée à 180 degrés sur les murs de la cave, et enfin gustatif, en goûtant les meilleurs crus de Vouvray parmi les 100 000 bouteilles parmi lesquelles on déambule pendant la visite.

Faites quelques pas et un court film vous invite à une remontée dans l’histoire du vin. Clou du spectacle, un étonnant spectacle vidéo immersif où l’on vole de vignes en châteaux dans la peau d’une abeille, parcourant le paysage ligérien tout en croisant François 1er et Léonard de Vinci. Vous apprendrez notamment qu’Amboise était un “opidum”, village gaulois où l’on vendait des vins italiens, puis que les vins ligériens furent plébiscités par la cour Britannique (depuis Aliénor d’Aquitaine), et vous comprendrez pourquoi l’Edit de Nantes a eu pour conséquence inattendue de mettre fin au succès des vins de Loire au profit des Bordeaux.

Que vous soyez novice ou érudit, vous trouverez votre compte dans cette visite originale dont il n’existe pas d’équivalent en Indre et Loire. 12€ pour les adultes, 5€ pour les enfants.



Après s’être instruit, on peut profiter d’une boutique entièrement dédiée au plaisir des mets et vins ligériens, où l’on pourra notamment trouver sa bouteille préférée parmi les 147 millésimes disponibles, de 1874 à 2021.

Si l’on souhaite prolonger ce bon moment, vous pourrez boire un verre entre amis en regardant la Loire vous montrer ses plus beaux reflets. En effet, un espace de restauration vous attend, avec vins, fromages et spécialités ligériennes triées sur le volet.