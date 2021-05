[Faut y aller] Ce week-end, on fait le tour des caves du Chinonais

Elles sont très nombreuses à ouvrir leurs portes.

C’est le genre d’activité pour laquelle on est content de ne plus avoir besoin de respecter une limite kilométrique : direction Chinon et ses environs pour ce pont de l’Ascension 2021 avec un nouvel événement bien sympa : Ce week-end, j’ai vigneron (ce qui change de « ce week-end j’ai aquaponey », pour celles et ceux qui sont adeptes de ce type de vanne).

Alors de quoi parle-t-on ? Explication par les organisateurs, les responsables de l’AOC des vins de Chinon :

« Les producteurs de vins de Chinon ont souhaité ouvrir grand leurs portes pour accueillir les amateurs de vin et personnifier les rencontres, en prenant du temps pour échanger sur les méthodes de production, l’histoire du domaine et de l’appellation Chinon. Les vignerons ont eux-mêmes conçu leurs différentes animations : elles sont donc variées et sur-mesure et respectent les consignes sanitaires en vigueur. »

Concrètement, ce jeudi, ce vendredi et ce samedi, plus de 50 domaines s’unissent pour vous proposer un véritable rallye au cours duquel vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur les vins, les déguster, et ramener de quoi compléter votre cave. A chaque fois l’entrée est gratuite. Certains professionnels ouvrent également dimanche. Beaucoup d’entre eux complètent avec des animations.

La manifestation est donc à la fois idéale pour s’approvisionner directement chez le producteur, soutenir des entreprises qui souffrent de la crise sanitaire (peu de ventes de bouteilles notamment avec la fermeture des restaurants) et approfondir sa connaissance du Chinonais. Un autre rendez-vous est également à noter sur vos agendas pour le premier week-end de septembre : Vignes, Vins, Randos qui couple cette fois la balade et les joies du vin.

Cliquez ici pour découvrir la carte des domaines du Chinonais ouverts ce week-end.

Pour toute première visite, on vous offrira un badge Chinon ce week-end j’ai Vigneron. N’oubliez pas que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il faut consommer avec modération.