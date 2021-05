De nouvelles sorties et entrées pour l'A85 : la préfecture dit oui

Il ne reste plus qu'à faire les travaux.

Désenclaver le Nord-Ouest Touraine : voilà l’argument principal pour créer une nouvelle sortie sur l’autoroute A85 entre Langeais et Bourgueil. Pour une partie des habitants du coin, les trajets sont trop longs et cela serait un avantage important. Cela fait des années que le dossier est sur la table (on en parle depuis 15 ans) et il vient de connaître une avancée majeure...

"Ce mardi 11 mai, la Préfecture d'Indre-et-Loire a réuni l'ensemble des collectivités concernées, ainsi que les représentants de Cofiroute pour finaliser la convention de financement et fixer le calendrier du projet. Désormais, c'est acté : les deux demi-échangeurs du Nord de Langeais et Restigné seront bien réalisés !" se réjouit la députée du secteur Sabine Thillaye (proche de la majorité présidentielle même si elle ne fait pas partie d'LREM).

"La réalisation de ces deux demi-échangeurs permettra ainsi de fluidifier la circulation, désengorger la ville de Langeais des poids lourds, d'accroître l'attractivité du territoire, et de rapprocher ces communes de la Métropole tourangelle" poursuit l'élue qui rejoint les revendications de certains habitants. A l'automne 2020, ils s'impatientaient d'ailleurs de voir les démarches traîner...

Le démarrage des travaux est prévu en 2024. Le budget de leur financement implique le Conseil départemental, mais aussi la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et la ville de Langeais. "Véritable projet de territoire, les Communautés de Communes Chinon Vienne et Loire et Touraine Vallée de l'Indre viendront aussi apporter une contribution financière" précise la députée.

Prochaine étape : la signature d'une convention de financement signée par l'ensemble des partenaires. Les études réglementaires ainsi que la concertation des citoyens seront lancées entre 2021 et 2023. Reste maintenant un dernier dossier à trancher : la tarification pour les utilisateurs. Un nouveau débat en vue.