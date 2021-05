Terres du Son annonce de beaux noms pour son édition spéciale 2021

Il faut bien le reconnaître, nous avons tellement été habitués à vous annoncer des annulations de concerts et festivals en pagaille ces dernières semaines et mois, que la réception du communiqué de presse de Terres du Son annonçant la tenue d'un festival "spécial Covid" du vendredi 09 au mercredi 14 juillet nous a enchantés.

Déjà parce qu'il faut bien le dire, les concerts nous manquent comme à beaucoup d'entre vous, ensuite parce que le festival Terres du Son a annoncé de très jolis noms pour cette édition spéciale, jugez par vous-mêmes :

Vendredi 9 juillet : Sebastien Tellier · Pomme · Jupiter & Okwess

Samedi 10 juillet : Iam · Hervé · Flavia Coelho

Dimanche 11 juillet : Grand Corps Malade · Feu! Chatterton · Silly Boy Blue

Mardi 13 juillet : Suzane · Ben Mazue · Terrenoire

Mercredi 14 juillet : Selah Sue · Gaël Faye · Victor Solf

Vous l'aurez compris, cette édition nommée "Midi Minuit" ne sera pas un Terres du Son classique puisqu'elle se déroulera sur cinq jours, afin de limiter une trop grosse affluence sur le site du Domaine de Candé à Monts. Moins de concerts également (des artistes régionaux vont compléter la programmation ceci-dit), et un site repensé autour de deux scènes et un public assis sur des gradins et des chaises au sol.

Pas de camping de prévu, mais des stands bar-restauration devraient pouvoir être présents, sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur en juillet communique l'équipe du festival qui écrit : "Toutes les équipes seront mobilisées pour mettre en oeuvre et faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur au moment du festival (désinfection régulière des lieux d’accueil et des points de contact, mise à disposition de gel hydroalcoolique, conditions de port du masque, etc.). Le port du masque sera obligatoire tout au long de la soirée."

Les tarifs seront communiqués dans les prochains jours et la billetterie de ce "Midi Minuit" ouvrira mi-mai.

Toutes les informations sur www.terresduson.com