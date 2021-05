On recherche 100 familles d'accueil pour des enfants en Indre-et-Loire

D'ici deux ans.

Les familles d'accueil vous connaissez sans doute : il s'agit d'un travail à part entière, d'assistante familiale ou assistant familial. On accueille chez soi un enfant qui ne peut plus vivre avec ses parents et qui a été confié aux services du Conseil Départemental, la collectivité chargée de la protection de l'enfance. Parfois il y a même plusieurs enfants placés, pour que les fratries ne soient pas séparées.

Problème : on manque de personnes motivées en Indre-et-Loire...

"Parce que les exigences de cette profession, ainsi que l’âge des assistants familiaux donnent lieu à de nombreuses cessations d’activité, il devient de plus en plus difficile de trouver des places disponibles" explique le Département qui lance ces jours-ci une vaste campagne de recrutement et de promotion du métier pour susciter des vocations. L'objectif est de trouver 100 volontaires dans les deux prochaines années. C'est beaucoup.

"C’est un métier qui demande attention, compétence et formation, un métier exigeant qui implique d’avoir une fibre sociale, un engagement non seulement personnel mais aussi de l’entourage qui est lui aussi impliqué au quotidien" explique l'institution. Il faut préciser que les familles d'accueil ne sont pas laissées seules mais sont intégrées au sein d'une équipe de travailleurs sociaux qui suit l'enfant placé (ou les enfants s'ils sont plusieurs). Il y a par ailleurs un agrément à obtenir avant de pouvoir exercer, un peu comme les assistantes maternelles. La formation est donc obligatoire, un processus de quelques mois avant de débuter sa mission.

Si ça vous intéresse il faut appeler le 02 47 31 47 60.