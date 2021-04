Une rando avec des huskys pour venir en aide à des enfants malades

Ça se passe dimanche 9 mai à Braslou.

Depuis 9 ans, Latitude Nordique propose des sorties rando avec ses chiens de traîneau du côté de Braslou, proche de la Vienne et de la petite ville de Richelieu. La structure élève une bonne vingtaine de huskys, ses beaux et athlétiques canidés avec qui l’on peut partager de beaux moments de sport. Temps auprès des animaux et séance photo finale compris, les balades durent 3h sur des circuits faciles d’accès pour les ados à partir de 13 ans ou les adultes. Un chien par personne pour le trajet, que l’on apprend à connaître avant le départ (les moins de 13 ans peuvent venir mais restent en binôme avec les grands). “On a fait de notre passion un métier” explique le responsable David qui organise par ailleurs des sorties en kart avec 2, 3 ou 4 personnes.



En cette période de confinement, l’activité tourne particulièrement au ralenti. “On a fait une bonne saison l’année dernière, les gens avaient envie de sortir, besoin d’évasion. Là c’est très calme, les gens ne peuvent pas venir avec les limites kilométriques et les centres de loisirs avec qui on travaille souvent sont fermés. Nous attendons que les restrictions soient levées.” Les disciplines ont l’avantage de se pratiquer en plein air et en petit groupe, restreignant les risques de contaminations : “Les gens viennent souvent en famille et beaucoup par le bouche à oreille, c’est notre meilleur publicité”détaille le musher tourangeau qui se fait également connaître via les offices de tourisme du coin.

Le 9 mai, Latitude Nordique organisera deux balades un peu spéciales : même durée que d’habitude, même tarif que d’habitude mais tout l’argent ira à une association baptisée ADEL Centre, qui récolte des fonds pour soutenir des enfants malades. “On a accueilli en décembre une bénévole qui a trouvé l’activité sympa et a pris contact pour voir si on pouvait la proposer aux bénéficiaires qui ont un cancer ou une leucémie”explique David. La réponse a été positive : “Les parents sont venus avec leurs enfants, c’était leur moment à eux et on a eu envie de les aider.” D’où l’idée de ces sorties événement ouvertes à tout public.



Deux créneaux sont proposés ce dimanche-là : 9h ou 14h, à 20€ pour les moins de 13 ans et 25€ pour tous les autres. L’occasion d’un bon tour dans la campagne en harmonie avec les huskys... A chaque fois une douzaine de places sont proposées et ne traînez pas pour réserver car elles partent vite. Infos au 07 50 89 82 00.