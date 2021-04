Loches : l’hôtel 4 étoiles de la Cité Royale a entamé son recrutement

Ouverture prévue en juin.

C’est le projet le plus attendu du moment à Loches : la transformation du Palais de Justice en hôtel 4 étoiles sous l’enseigne Best Western Plus. Après environ un an et demi de travaux, la rénovation de ce bâtiment historique est en train de s’achever puisque les premiers touristes ou voyageurs d’affaire sont attendus en juin dans cet établissement de standing qui comportera également un restaurant et un spa. 45 chambres y seront aménagées sans oublier trois salles de séminaires, une piscine, une terrasse avec vue ou encore un bar lounge. Les réservations sont d’ores et déjà possibles (à partir d'une centaine d'€ la nuit).

L’Hôtel de la Cité Royale – comme il a été baptisé – ouvre bien en retard par rapport aux premières projections puisqu’à l’origine on envisageait son entrée en fonction dès 2017 mais différents recours ont décalé le chantier.

Désormais, l’investissement de 5 millions d’€ est en phase d’achèvement et vient de lancer son recrutement. Une vingtaine de postes sont à pourvoir, en priorité pour des candidates et candidats issus du territoire lochois. Parmi les profils recherchés : un chef ou une cheffe de cuisine (avec l’ambition d’obtenir le label de Maître Restaurateur), des postes aussi de commis, pour la plonge, la réception, le service, une personne pour gérer le spa… Plusieurs annonces sont disponibles en apprentissage.

Pour candidater : [email protected]