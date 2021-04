Terres du Son : concert de Soprano annulé, un festival alternatif mis en place

On vous explique tout.

Après les annulations de l'American Tours Festival, du Japan Tours Festival ou d'Aucard de Tours, voici des nouvelles de l'édition 2021 de Terres du Son. En raison de la crise Covid, le festival n'a pas pu avoir lieu sous sa forme habituelle en 2020 : seuls de petits concerts décentralisés avaient été organisés pendant l'été à Tours ou Bléré. En 2021, l'événement organisé par l'ASSO revoit également ses plans, évidemment en lien avec les restrictions gouvernementales (on nous annonce toujours des festivals autorisés avec 5 000 perosnnes maximum par jour et assises).

Ainsi, on apprend ce vendredi l'annulation du concert du chanteur Soprano qui devait se produire le jeudi 8 juillet au Domaine de Candé, en before des 3 jours de Terres du Son. Monté avec AZ Prod, le show n'est même pas reporté donc les billets achetés peuvent être remboursés auprès de l'entreprise qui vous les a vendus.

Par ailleurs, l'équipe de Terres du Son communique ses intentions pour l'été afin de maintenir un festival mais dans une forme inhabituelle.

"Depuis deux mois, on ne lâche rien et on met tout en œuvre pour vous préparer un événement inédit et compatible avec les mesures imposées par le gouvernement" peut-on lire dans un communiqué diffusé à la mi-journée. "Nous mettons toute notre énergie et toutes nos valeurs pour rendre ce nouveau projet festif, solidaire et responsable, comme nous savons le faire" poursuit le texte. Ainsi, Terres du Son se démultiplie avec des propositions artistiques le week-end du 9-10-11 juillet (vendredi-samedi-dimanche, ses dates initiales) puis les 13 et 14 juillet (mardi-mercredi, au moment de la Fête Nationale).

La programmation sera connue courant mai.