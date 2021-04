Une série historique cherche des figurants en Indre-et-Loire

Et vous pouvez candidater dès maintenant.

Effusion de tournages en ce moment en Touraine : on vous parlait il y a peu de Ce que Pauline ne vous dit pas en cours de fabrication pour France 2, il y a aussi la préparation du nouvel opus de la saga à succès Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu du côté de Chinon.

Dans quelques semaines, c'est une série événement qui va prendre ses quartiers par chez nous : TheSerpent Queen, fresque historique autour de Catherine de Médicis qui sera jouée par l'actrice Samantha Morthon. L'équipe de tournage s'installera dans la région pour 4 mois, de mai à septembre.

Le pitch : Orpheline issue d'une famille en disgrâce, roturière, peu attrayante, mais néanmoins nièce du Pape Clément VII, Catherine se voit mariée, à 14 ans, à Henri II, fils de François 1er, une alliance politique entre l'Italie et la France. Grâce à son esprit, à son intelligence, et à son goût du spectacle, elle parviendra à vaincre cinq rois, et à survivre malgré tout, influençant ainsi un siècle de politique européenne. Irrévérencieuse, résolument moderne, Catherine sera notre guide à travers la cour corrompue et amorale des Valois, rois de France, où le seul moyen de survie est l'accumulation du pouvoir et la ruse.

La production est à la recherche de très nombreux figurants/silhouettes de 16 à 75 ans pour recréer des scènes de vie au XVIème siècle (nobles, paysans, militaires, religieux, cuisiniers, tir à l’arc, serveurs, Ottomans, etc.).



Des castings portes ouvertes (dans le respect des gestes barrières) auront lieu du 28 avril au 8 mai sur de larges plages horaires. Il suffira de venir 1 seule fois pour le casting. Inutile de se précipiter dès le matin car cela crée des files d’attente. Rendez-vous fixé au 24 Rue des Tanneurs en face de l'Université :

- Mercredi 28 Avril de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30



- Jeudi 29 Avril de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30



- Vendredi 30 Avril de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30



- Mardi 4 Mai de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30



- Mercredi 5 Mai de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30



- Samedi 8 Mai – Journée continue de 09h30 à 18h00

L’action se déroulant au XVIème siècle (1530-1570), la production demande :

– pour les femmes, cheveux longs naturels

– pas de coupes de cheveux trop excentriques pour les hommes

– pas de tatouages, ni de piercings visibles (cou, poignet, décolleté)

– pas d’appareil dentaire pour les enfants



Il faut venir habillé(e) de manière assez neutre en tenue de ville avec votre carte Vitale, votre pièce d’identité + (carte de séjour/travail et 1ère page de l’avis d’imposition pour les personnes de nationalité étrangère) et de prendre votre propre stylo. Pour les personnes retenues pour le tournage, des essayages costumes seront à prévoir à Amboise. Pour les artistes, merci d’amener un CV (comédiens, musiciens/chanteurs Renaissance, acrobates, danseurs, etc.) .

Aucune expérience préalable requise. N’hésitez pas à venir accompagné(e).



Tarif figuration: 84,50 € pour 8h de travail rémunérées en cachet intermittent. Tarif Silhouette: 126,74 € pour 8h de travail rémunérées en cachet intermittent. Essayages costumes rémunérés 15 €.