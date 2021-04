Elle parodie une série Netflix sur son CV : le coup de génie d’une étudiante tourangelle

Forcément, ça fait le buzz.

Faut-il mettre une photo sur son CV ? Se contenter d’une liste de ses emplois, formations et hobbies ? Peut-on tenter l’humour ? Athénaïs Andreau répond un grand OUI à la dernière question.

Cette Tourangelle de 20 ans (bon anniversaire à elle ce mardi 20 avril) est originaire de Marigny-Marmande et étudie la communication à l’IUT de Tours en attendant un transfert à Paris à partir du mois de septembre. C’est dans le cadre de cette formation en marketing-com digitale que cette passionnée de photo cherchait une alternance. Elle l’a trouvé et avec la manière : en se faisant remarquer des employeurs potentiels et du web.

Ces derniers jours, le CV d’Athénaïs inspiré d’une pub Pinterest a tourné partout, de Linkedin à TikTok en passant par Le HuffPost. Il y a une photo d’elle… en mode taularde. En fait toute la page est inspirée de la série Netflix Orange is the new black qui raconte l’histoire d’une prison pour femmes américaine (et qu’on vous recommande si vous n’avez encore jamais vu aucun épisode). Son numéro de téléphone se trouve sous la dénomination Numéro d’immatriculation, elle a inventé un ministère fictif de la communication et de la publicité ou encore listé ses expériences récentes dans un onglet Condamnations (elle est passée par l’école tourangelle CEFIM ou la Social Media Family qui ont pignon sur rue dans le domaine du web à Tours.

Le résultat : presque 60 000 mentions j’aime sur son annonce Linkedin et plus de 200 000 visionnages pour une vidéo TikTok.

Voir le compte Pinterest d'Athénaïs ici.

Et son Linkedin par là.

Autant dire que c’est largement suffisant pour que les propositions affluent, dont celle de Malucette, une marque de lingerie menstruelle en plein développement où Athénaïs passera les prochains mois à raison de 4 journées hebdomadaires (et la 5e à l’école). A noter que ce CV original n’est pas son premier du genre, c’est donc une récidiviste. Même pour candidater à des petits boulots elle a employé ce genre de technique et la recèle désormais auprès de celles et ceux qui veulent bénéficier de son expérience suite à la création d’une micro-entreprise.