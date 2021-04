Avis de recherche : l’Université de Tours a besoin des frelons asiatiques qui sont peut-être chez vous

Et elle vient les récupérer.

C’est ce qu’on appelle une opération gagnant-gagnant :

On vous débarrasse gratuitement de vos frelons asiatiques nuisibles

Les insectes sont utiles à la recherche

Ces jours-ci, la mairie de Montbazon relaie un appel de l’Université de Tours et plus précisément de l’IRBI, laboratoire spécialisé dans les travaux sur les insectes. Son équipe a besoin de frelons asiatiques pour ses recherches. Ils vous proposent de procéder à leur collecte, sans frais pour les propriétaires du terrain, et sans utilisation de produits chimiques. Bon plan pour éviter d’avoir ses insectes nuisibles autour de vous (en plus ils tuent les abeilles).

Au fait, ça ressemble à quoi un frelon asiatique ? Réponse : extrémités des pattes jaunes, thorax noir, face orangée, et taille supérieure aux abeilles et guêpes.

Pour chaque demande, et afin de valider l’espèce de frelon, une photo vous sera demandée. De plus l’équipe du CNRS n’est pas habilitée à intervenir sur des nids situés à plus de 4 m de hauteur. Si ça vous intéresse, une fiche de signalement est à remplir et à renvoyer à l’adresse [email protected].

Et pour en savoir encore plus, allez lire cet article sur 37 degrés.