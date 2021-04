Ciné drive-in en Touraine : vous voulez voir quel film cet été ?

C’est à vous de voter.

En 2020, la crise du coronavirus a remis les cinés drive-in au goût du jour, c’est-à-dire les films que l’on vient voir en voiture, et surtout sans bouger de sa voiture. La pratique a été vue comme idéale pour éviter les risques de contaminations. Joué-lès-Tours a notamment proposé des séances sur le parking du magasin Leclerc situé au sud de la ville.



Alors qu’on ne connait pas encore la date de réouverture des salles obscures, de nouveaux événements du genre se préparent pour l’été 2021.



Ainsi, la ville de Monts annonce l’organisation d’une soirée estivale... et laisse le public choisir le programme de son revival des années 30 (avec foodtrucks pour manger, un écran de 10m de long et le son qui vous parvient par l’autoradio grâce à une fréquence FM spéciale, uniquement pour l’événement). Oui, il y aura aussi des popcorns. Ainsi qu’une rampe d’accueil pour personnes à mobilité réduite.



C’est donc à vous de voter dès maintenant et jusqu’au 15 mai sur le site de la ville...



5 films ont été préselectionnés : la comédie musicale La La Land, le carton français Au Revoir Là-Haut, le film culte Les 400 Coups, Little Miss Sunshine et enfin Jack et la mécanique du coeur.