Un nouveau réseau d’entrepreneuses en Touraine

Il s’appelle Femmes des Territoires.

La crise sanitaire ne semble pas refroidir les créations d’entreprises, bien au contraire. On continue de monter des projets sous Covid… et forcément c’est le genre d’aventure qui demande du soutien : « Il y a les moments difficiles avec le syndrome de la page blanche et les nuits blanches » explique Marjorie Ravier qui a entrepris deux fois dans sa vie : via le réseau de distribution de produits locaux La Ruche Qui Dit Oui et au moment de se lancer dans son activité actuelle de conseillère en immobilier. Originaire de Bretagne, la Tourangelle fait aujourd’hui partie des trois coordinatrices bénévoles de l’antenne locale du réseau Femmes des Territoires.

« C’est un réseau d’entraide et de proximité lancé en 2019 » explique Marjorie Ravier. Il revendique 3 000 membres dans toute la France. Au programme : des formations, des réunions de soutien (en visio pour l’instant, le plus vite possible en vrai). L’adhésion annuelle coûte 60€.

« Pour moi c’est une façon d’être solidaire, de promouvoir le partage, d’échanger les compétences et de lutter contre la solitude. C’est pour ça que j’ai eu envie de m’engager dans ce réseau » souligne l’entrepreneuse… qui encourage à se lancer malgré les difficultés actuelles :

« Entreprendre c’est toucher à plein de domaines, revêtir plusieurs casquettes de la comptabilité à la com en passant par la recherche de financements. C’est un virus que vous allez forcément aimer. La transformation que l’on vit aujourd’hui est la promesse de choses positives. Regardez les entreprises qui ont muté vers le 2.0 en un temps record. Malgré cette épidémie on vit des choses incroyables, alors prenons le train en marche. »

Femmes des Territoires, déclinaison du réseau Femmes de Bretagne lancé en 2014, propose plusieurs rendez-vous mensuels sur la confiance en soi, le marketing, l’organisation vie privée-vie professionnelle. « Toutes les femmes sont les bienvenues : porteuses d’idées, de projet, entrepreneures, salariées, étudiantes, retraitées... quel que soit leur secteur d’activité, en ville ou en milieu rural » souligne l’association. « Les mots clés c’est entraide, partage et bienveillance » poursuit Marjorie Ravier. En 2020, plus de 250 événements ont été organisés dans 40 villes.

Plus d’infos sur www.femmesdesterritoires.fr.