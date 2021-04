Covid-19 : des dépistages massifs organisés en Sud-Touraine

Il y a beaucoup de cas dans ce secteur du département.

Non, le coronavirus ne se diffuse pas forcément plus vite en milieu urbain. Quand on regarde les chiffres de contamination, on constate ponctuellement que le taux d’incidence de la maladie est plus fort en zone rurale que dans la métropole de Tours.



Pour casser la chaîne des infections, la préfecture d’Indre-et-Loire et l’Agence Régionale de Santé annoncent ce jeudi l’organisation de dépistages massifs dans le sud du département, un peu à l’image de l’opération organisée à Richelieu il y a quelques semaines après la découverte de cas du variant sud-africain.



Ce coup-ci, il n’est pas spécifiquement question de variants, simplements d’une forte recrudescence de malades. L’idée est d’isoler les cas positifs asymptomatiques. Pour ce faire, après une première salve de tests PCR ce mercredi à Ligueil, deux nouveaux rendez-vous sont prévus la semaine prochaine. On pourra se faire dépister mercredi 14 avril de 9h à 13h et de 14h à 18h à la salle polyvalente de Tauxigny-Saint-Bauld mais aussi le surlendemain vendredi 16 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise.



Les tests sont gratuits, et ne nécessitent pas d’ordonnance. On peut venir à partir de 6 ans. Les résultats seront fournis en quelques minutes car ce sont des dépistages antigéniques.