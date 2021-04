[Coup de pouce] Un projet de ferme pédagogique à soutenir en Sud-Touraine

Dans une fromagerie qui existe depuis plus de dix ans.

[Coup de pouce] c’est la rubrique d’Info Tours pour encourager des projets locaux qui le méritent.

C’est une belle exploitation agricole installée sur la commune de Neuilly-le-Brignon, au sud de l’Indre-et-Loire… On y trouve des chevaux, des vaches, des lapins… Surtout, on fabrique du fromage depuis une bonne décennie et ils sont écoulés en grande surface mais aussi au sein de restaurants scolaires.

Sous l’impulsion de la jeune Annaëlle Pageard qui a rejoint la famille en 2018, la Fromagerie Maurice se lance dans un nouveau projet : l’ouverture d’une ferme pédagogique sur 2ha de prairies à l’horizon 2022. Objectif : accueillir le grand public pour des visites libres avec des activités comme le nourrissage et le soin des animaux, des balades à poney, un circuit de tracteurs à pédales pour les enfants, une structure de jeux, etc… (pendant les périodes scolaires et sur les weekends au printemps/été). Il sera également possible de faire venir des scolaires et des personnes en situation de handicap ou d’organiser des anniversaires.

« Nous avons aussi régulièrement des demandes de visites venant du grand public. Ce projet permettra donc de répondre aux demandes existantes, de satisfaire et fidéliser nos clients actuels mais aussi d’attirer de nouveaux visiteurs de différents horizons. Le but de ce projet est aussi de dynamiser et développer le tourisme rural de notre région » explique Annaëlle Pageard qui vient de lancer un financement participatif pour faire connaître le projet et récolter des fonds pour son financement. « Après observation dans notre espace rural, nous avons pu constater qu’il existe un manque de choix dans les d’activités pédagogiques proposées aux familles et aux groupes scolaires sur le thème de l’agriculture et de la transformation laitière » poursuit-elle.

A 50km de Tours, ce projet nécessitera l’installation d’un bâtiment d’accueil de 200m² ou encore d’un parking (travaux voulus en auto construction ou auto aménagement). Un film permettra de comprendre le fonctionnement de l’exploitation. Selon les saisons on pourra récolter fruits et légumes et – en tous temps – déguster les produits de la ferme.

« À travers ces activités adaptées à tous, nous souhaitons que tout le monde ait la possibilité d’être en contact direct avec les différents animaux et ainsi leur transmettre nos valeurs sur l’amour des animaux et l’importance de notre agriculture et production locale » explique encore la Fromagerie Maurice qui compte accueillir des animaux en « retraite » sur cet espace pédagogique, ou d’autres avec un « passé difficile ». Ce sera l’occasion pour l’exploitation de développer l’élevage de chèvres et de moutons et à terme elle a l’idée d’embaucher pour ce projet.

Au total 80 000€ d’investissements sont nécessaires. Le 1er pallier du financement participatif est à 5 000€ qui serviraient à l’achat des premiers matériaux nécessaires. L’ambition est d’atteindre maximum 15 000€ soit le coût du bâtiment d’accueil. Plus d’infos ici.