[En vitrine] On a testé la balade nature en trottinette électrique (et on a adoré !)

A découvrir près de la gare de Langeais.

S’évader quelques heures... En ce moment on en rêve tous, surtout avec le beau temps qui pointe le bout de son nez. L'occasion de tester de nouvelles aventures comme “Trot Rider”, un service de balade en trottinette avec guide.

Fabrice et Julie se sont installés avec leurs tottinettes électriques tout récemment en ce début d'année 2021, à seulement quelques mètres de la gare de Langeais. Les trottinettes, on connaît ! Celles-ci sont différentes des modèles sages que l’on croise en ville : survitaminées, avec des grosses roues... mais un équilibre facile à trouver, même quand c’est la première fois que l’on en enfourche une.

Après 5 minutes d’entraînement où Fabrice repère de suite les tempéraments plus tranquilles ou plus sportifs, nous voilà partis pour 1h30 de balade entre Langeais et Cinq-Mars-la-Pile. Pistes cyclables, chemins goudronnés, sentiers, chemin forestiers... On passe partout sans effort, et sans besoin de se concentrer sur la conduite, contrairement à un Segway ou un gyropode. Les gros pneus assurant un bon équilibre quelque soit la nature du terrain.



Tout cela permet de privilégier le plaisir de la découverte : on roule tranquillement dans les chemins avec les commentaires de Fabrice. On découvre des coins de verdure insoupçonnés, on passe devant quelques vieilles bâtisses, de jolis champs caressés par le soleil couchant, de mignons petits hameaux perdus dans la campagne... Un régal de promeneur. Si on a un peu plus de temps, on peut donner une couleur particulière à sa balade, Fabrice et julie proposant un circuit découverte des châteaux, un autre plus gourmand pour goûter vins et produits locaux, ou encore un parcours réservé aux sportifs.

Pendant que les plus calmes se laissent promener et admirent les paysages, les plus motivés se tirent la bourre à quelques mètres devant, pied au plancher. Limitées à 25 km/h mais avec une accélération fulgurante, les trottinettes slaloment, dérapent... On fait la course dans les chemins, on prend des virages serrés : bref c’est le retour en enfance et de bons souvenirs garantis. Au final on parcourt une vingtaine de kilomètres avec plaisir dans le silence de la propulsion électrique. Notre petit conseil : réservez en fin de journée pour profiter des belles lumières. Attention : en raison des dernières dispositions gouvernementales, rensezignez-vous avant d'y aller. Les restrictions anti-Covid sont modifiées dès dimanche 4 avril.



Pascal Montagne / Photos : Léa Péruchon