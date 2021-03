Covid-19 en Touraine : le taux d’incidence progresse encore, une école fermée à Montlouis

Et une forte tension hospitalière.

Ce vendredi soir l’Agence Régionale de Santé a fait un nouveau point sur l’épidémie de Covid :

21 705 tests réalisés du 16 au 22 mars en Indre-et-Loire

1 722 résultats positifs soit 7,9%

La Touraine est en dessous de la moyenne régionale mais le 3e département le plus touché derrière l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher. Son taux d’incidence grimpe encore à 284 cas pour 100 000 habitants et là c’est au-dessus de la moyenne du Centre-Val de Loire. Pour Tours Métropole le chiffre est identique (234 à Orléans, en progression mais encore plus faible pour une agglomération comparable).

La tension hospitalière reste importante avec 46 malades en réanimation en Indre-et-Loire et 94 dans les services de médecine. Depuis mardi, 7 nouveaux décès sont à déplorer à l’hôpital soit 282 depuis le 1er septembre.

A noter que l’inspection d’académie annonce la fermeture de l’école élémentaire Gerbault de Montlouis-sur-Loire « en raison d’un contexte sanitaire en forte tension sur le plan de l’encadrement pédagogique. » La réouverture de l’établissement est envisagée le 6 avril, après le week-end de Pâques. En attendant les cours se poursuivront à distance.

Un point sur la campagne de vaccination : 258 000 personnes ont reçu une dose anti-Covid en Centre-Val de Loire, quasi 115 000 en ont eu deux.