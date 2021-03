3 nouveaux livres tourangeaux à bouquiner pour le printemps

Roman ou histoire, il y en a pour tous les styles.

Rabelais, Balzac, Ronsard… Les grands noms tourangeaux ne manquent pas dans la littérature française. Ça, c’est pour les historiques. On peut aussi décider qu’on a envie de faire des découvertes, et dans ce domaine on voit souvent arriver de nouvelles propositions. En voici trois sélectionnées par la rédaction…

1 – Un livre sur les années 30 en Indre-et-Loire

James Derouet a déjà plusieurs ouvrages à son actif : il s’intéresse à l’histoire du département, par exemple sur la façon dont on a vécu la Première Guerre Mondiale. Dans son dernier document, l’auteur s’intéresse aux années 30 dans le Nord-Touraine.

A cette époque « le cheval est toujours très présent, mais le tracteur arrive à grands pas ; l’électricité n’est pas encore déployée dans tous les villages, mais les sociétés électriques s’implantent rapidement. Les calèches permettent toujours de se déplacer, mais les automobiles, camions et cars pointent leur nez et annoncent le déclin du chemin de fer, lui-même ayant participé à la ruine de la batellerie. On découvre les vieux métiers disparus dont ceux de fabricants : de meules à pédale à Ambillou, de brides à sabots à Château-Renault, de bondes de bois à Langeais, de briquettes pour chaufferettes de voitures et d’appartements à Château-Renault ; sans oublier le réparateur de parapluie à Limeray, le producteur de roc sel pour pigeon à Mazières ou celui de chandelles à Saint-Symphorien. »

Le livre est édité par les Editions du Petit Pavé. Tarif : 30€.

2 – Une histoire de fantômes…

« Artisane de l’écriture depuis l’adolescence » comme elle se définit, la Tourangelle Justine Coffin a déjà écrit plusieurs nouvelles et romans, des chansons ou des récits pour la jeunesse. En ce début d’année, elle vient tout juste de publier un premier livre baptisé Fantômes.

Le pitch : « Voyage chaotique dans les tréfonds de l’âme humaine, Fantômes se déroule dans le manoir Mansfield, vieille bâtisse encerclée peu à peu d’une ville au cours du siècle. À l’intérieur, se trament les destins brisés et résonnent les voix de trois femmes que rien n’épargne : Héloïse, 1895, Marthe, 1994, Elisa, 2015. Portraits croisés constitués de flash-backs et de pensées immobiles au présent – mais quel est-il, ce présent ? Est-ce celui d’Héloïse, un soir d’hiver, surprise en pleine lecture par un claquement de porte violent et des bruits étranges provenant du grenier ? Celui de Marthe, naviguant inlassablement entre les chambres devenues poussiéreuses de ses enfants ? Ou encore celui d’Elisa, disparaissant peu à peu, étouffée par un mari narcissique et tyrannique ? »

La livre est édition par les Editions La P’tite Hélène. Tarif : 21€.

3 – L’apprentissage de l’amour

Née en 1987, jeune maman, Tourangelle depuis 3 ans, Lina Naym vient tout juste de dévoiler son premier roman. Pas ses premiers écrits puisqu’elle s’exerçait déjà à raconter des histoires sur les bancs de l’école. Avec Karma, « c’est son cœur et son âme qu'elle met dans la création de cet ouvrage et elle trouve enfin la force de réaliser son rêve. »

Le pitch : « Comme toutes les adolescentes, Miya rêvait d’amour. Elle imaginait ce sentiment comme toutes ses amies lui avaient décrit, les papillons dans le ventre, le bonheur d’aimer et d’être aimée en retour… Jamais elle n’avait été préparée à ce que l’amour soit difficile, destructeur, douloureux… Personne ne lui avait dit la difficulté de devenir adulte dans un monde où l’amour n’était pas toujours comme on pouvait l’imaginer. Miya était persuadée que dans la vie, il n’y avait pas d’échecs, seulement des leçons apprises. Quand la route de Jonas croisa la sienne, elle se dit que la roue avait tourné. Le bonheur allait enfin frapper à sa porte. Cet homme, amical, présent pour elle et si doux était-il enfin celui qui lui était destiné ? »

Le livre est édité par les Editions Sydney Laurent. Tarif : 21€90 ou 9€99 en version web.