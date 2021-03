Voilà le printemps en Touraine ! 4 idées de sorties en plein air avant fin mars

Au bord de l’eau ou sous les arbres.

Ce n’est pas parce que le couvre-feu restreint nos possibilités de sorties qu’on doit passer nos journées à la maison… Prendre l’air ça fait du bien, d’autant que l’Indre-et-Loire propose plein de belles idées de balades en forêt, dans la nature ou au bord de l’eau. Le département compte pas moins de 1 760 hectares d’espaces protégés soit plus de 50 sites classés dont 23 à découvrir. Il y a les plus connus comme le Domaine de Candé à Monts ou l’Ile de la Métairie de La Ville-aux-Dames mais aussi des endroits plus confidentiels comme les Puys du Chinonais ou les Prairies du Roy.

Tous ces petits coins verdoyants on peut les visiter en autonomie… ou alors participer à des animations. Le Conseil Départemental vient de publier son Agenda Nature 2021 avec des propositions dès ce mois de mars, malgré la crise sanitaire.

Pour coïncider avec l’arrivée du printemps voici donc quelques idées de sorties pour les prochains jours…

Observation d’oiseaux à l’Etang d’Assay : les espèces migratoires reviennent en Indre-et-Loire et c’est le moment de les découvrir, tout en admirant les fleurs ou les insectes. Une balade de 2h au bord de l’eau et au milieu des haies. Pensez à prendre jumelles et appareil photo ! Tarif : 2€, réservations au 02 47 95 86 03 auprès de L’Arbre Voyageur. L’événement a lieu ce samedi 20 mars à 9h45.

Découverte des chants d'oiseaux à La Ville-aux-Dames : un blind test en pleine nature sur l'Île de la Métairie, orchestré par Ligéria Nature. Pendant 2h30, vous arriverez à reconnaître les différentes espèces selon les sons qu'elles émettent. On pourra aussi vous prêter des jumelles pour les observer. Tarif : 10€, animation organisée mercredi 24 mars dès 9h30. Infos et réservation au 06 43 39 68 17.

Opération cueillette à Saint-Benoit-la-Forêt : samedi 27 mars, on part à la chasse dès 9h pour remplir son panier de plantes sauvages comestibles sur le site de La Pomardière, en plein cœur de la forêt de Chinon. Evidemment, vos guides vous aideront à pratiquer les bons gestes et vous offriront des idées de recettes. Randonnée de 3h à 20€ pour les adultes. Infos et réservations avec Touraine Terre d'Histoire (06 15 59 92 13).

Atelier plantes sauvages à Rivarennes : cette fois c'est Le Printemps de la Permaculture qui vous emmène en balade dans la vallée de l'Indre, là-encore pour reconnaître les plantes sauvages et celles qui sont toxiques et qu'il ne faut surtout pas goûter. On parlera cuisine mais aussi bienfaits d'espèces aux vertus médicinales. Ce sera le 31 mars à 14h pendant 2h et pour 3€ par personne. Réservation : 06 09 94 16 21.

Toutes les idées de sorties nature en Touraine sont dispos sur ce lien.