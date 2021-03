Covid en Touraine : des chiffres toujours orientés à la hausse

Et 6 nouveaux décès dans le week-end.

Ce lundi l’Agence Régionale de Santé a publié un nouveau point d’étape sur l’épidémie de coronavirus… Il révèle qu’en moyenne 7,7% des tests pratiqués dans la région sont positifs, ce qui est exactement le taux observé en Indre-et-Loire (8,7% en Loir-et-Cher, 9,7% en Eure-et-Loir). Pour notre département, 1 343 cas ont été recensés du 6 au 12 mars sur un total de 17 437 dépistages (record régional, 2 000 de plus que dans le Loiret).

Le taux d’incidence moyen en Centre-Val de Loire est de 190 cas Covid estimés pour 100 000 habitants… Il atteint 260 en Eure-et-Loir mais culmine tout de même à 221 en Touraine quand il était à 210 lors du dernier bilan vendredi. Pour Tours Métropole le chiffre grimpe à 233 (contre 224 en fin de semaine dernière) et s’approche donc du seuil d’alerte que le gouvernement fixe à 250.

A l’hôpital, on compte 43 malades en réanimation originaires d’Indre-et-Loire et 83 autres en service de médecine conventionnelle. Le nombre de patients Covid en soins intensifs est 30% moins élevé que lors du pic de la première vague mais le nombre total de personnes hospitalisées est proche de celui atteint en avril 2020 en comptant celles et ceux qui sont traités en services de rééducation ou admis en hospitalisation de longue durée.

Concernant les décès, on en relève 6 de plus pendant le week-end à l’hôpital (263 depuis le 1er septembre), 236 en établissement d’accueil type EHPAD, chiffre inchangé.

Faut-il y voir un effet de la vaccination ? 97 723 personnes ont désormais reçu deux doses anti-Covid en Centre-Val de Loire dont plus de 60% des résidents d’EHPAD. 300 000 injections ont été effectuées sur l’ensemble de la région… Mais ce chiffre risque de ralentir car la France vient d’annoncer une suspension des administrations du produit AstraZeneca en raison de doutes sur ses effets secondaires. C’est provisoire pour l’instant. D’autres pays comme l’Allemagne ou le Danemark ont pris des décisions similaires, et sur une durée plus longue que l’hexagone.