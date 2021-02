CHINON : « Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? » sera tourné au printemps

Et il y aura des figurants locaux.

Après Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? et Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? voici Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?

Le réalisateur Philippe de Chauveron exploite le filon jusqu’au bout et poursuit sa série sur les époux Verneuil et leur descendance. Une troisième comédie est en projet… et pour la troisième fois elle aura la Touraine pour cadre (dans le deuxième épisode on se souvient notamment de plans larges sur le château de Chenonceau, ou de la présence de bouteilles de vin de Chinon pour assurer la promotion de l’appellation (moyennant finances).

On savait déjà que le tournage aurait lieu en cette année 2021 mais désormais on a des dates plus précises : Christian Clavier, Chantal Lauby et le reste de l’équipe sont attendus dans le Chinonais entre mi-avril et fin mai.

Pour l’instant voici tout ce qu’on sait sur le long métrage, son synopsis : Claude et Marie Verneuil vont fêter leurs 40 ans de mariage. Pour cet anniversaire, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. De quoi imaginer des péripéties comiques.

En plus des acteurs et actrices tenant les premiers et seconds rôles, la production a récemment mis en ligne une annonce pour rechercher des figurantes de 18 à 30 ans ayant une expérience de serveuse ou de 30 à 60 ans pour incarner la femme d’un boucher. Des hommes de 20 à 60 ans ayant une expérience professionnelle du théâtre sont également invités à se manifester pour apparaître dans le film. Le tournage durerait une journée. Les personnes retenues devront impérativement résider dans la région de Tours, Chinon ou Châtellerault.

Pour candidater vous trouverez des annonces sur Internet (inutile de nous contacter).