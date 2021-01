Grêle en Indre-et-Loire : 11 blessés légers samedi matin

Et une centaine de pompiers engagés.

Cette semaine on a eu un temps bien perturbé en Indre-et-Loire dont une nouvelle perturbation ce samedi matin. Peu avant 9h, le ciel s’est subitement noirci et un orage de grêle a traversé une partie du département. Des chutes de grêlons intenses sur Tours, l’agglomération et les communes environnantes (Château-Renault, Neuillé-Pont-Pierre et Sainte-Maure-de-Touraine). Ça n’a pas duré plus de quelques dizaines de minutes mais il y avait de quoi surprendre les personnes parties faire leur marché en début de matinée ou celles qui étaient sur la route à ce moment-là.

Selon un rapport des pompiers tourangeaux publié en fin de matinée, plusieurs accidents se sont produits, notamment sur l’autoroute A10, l’A28 et la D910 (ex-Nationale 10).

Au total, 16 véhicules ont été impliqués dont 1 poids lourd. 25 personnes se trouvaient à l’intérieur, 11 ont été légèrement blessées et transportées à l’hôpital. Une centaine de secouristes ont été mobilisés sur ces différentes interventions. Le temps s’est ensuite calmé restant tout de même très variable, humide et venteux. Ainsi, le département est en vigilance jaune sur le site de Météo France en raison de risques de crues, en particulier sur le secteur de la Vienne. En cas de routes inondées, la préfecture invite à faire demi-tour et à prendre une déviation.