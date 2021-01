A Avoine, une salle spéciale pour que les ouvriers mangent au chaud

Une idée de la mairie.

Les restaurants vont encore rester fermés de longues semaines : c'est une certitude en raison de l'épidémie de Covid-19. C'est ennuyeux parce que pour beaucoup de monde c'est un plaisir d'y aller. C'est aussi une nécessité pour les ouvriers qui travaillent sur les chantiers, et encore plus en saison hivernale parce que manger un sandwich froid dehors ou même un plat chaud à emporter dans un camion c'est loin d'être l'idéal. Beaucoup se plaignent de ces conditions.

Si quelques restaurants pour routiers de la région Centre-Val de Loire ont eu l'autorisation d'ouvrir afin d'accueillir les chauffeurs et leur proposer des repas, les initiatives en faveur des ouvriers restent particulièrement rares. Cela dit, depuis cette semaine, des départements comme le Loiret et la Creuse autorisent certains établissements à les accueillir le temps d'un repas, à l'initiative des partenaires économiques et avec le soutien de la préfecture.

A notre connaissance, rien de tel pour l'instant en Indre-et-Loire; Ce vendredi, on a néanmoins découvert une autre initiative...

La commune d'Avoine met à disposition une salle de restauration sur le temps du midi pour les ouvriers et employés travaillant dans le secteur pour qu'ils puissent s'y restaurer à l'abri, "dans le respect des consignes sanitaires" insiste la mairie (distance entre deux personnes, masque quand on ne mange pas, lavage des mains...). Des tables et des chaises sont disponibles. Charge à chacun d'apporter son repas, sa boisson et ses couverts.

La salle en question est située Rue de l'Ardoise et elle ouvre ses portes de 11h30 à 14h. Une dizaine de restaurants de la petite ville du Chinonais proposent par ailleurs de la vente à emporter.