Visites virtuelles et lectures de contes : 7 solutions pour un Noël culturel à la maison

100% Touraine, évidemment.

On ne pourra pas profiter des musées, des monuments et des animations de fêtes en cette fin d’année 2020. Enfin si… mais à distance. Quelques initiatives se dégagent, voici une liste (non exhaustive)…

La Forteresse royale de Chinon fait découvrir la chambre d’Aliénor d’Aquitaine, récemment reconstituée, et parée de décorations de Noël, et invite les jeunes internautes à écouter un conte de Noël. Le Prieuré Saint-Cosme de La Riche en partenariat avec l’association Livre Passerelle proposera des lectures d’albums jeunesse

On pourra tester ses connaissances sur le plus grand écrivain tourangeau grâce au Musée Balzac de Saché avec un quizz en ligne, mais aussi suivre les aventures du chat Mistigris qui se cache dans les différentes pièces du château. Du côté de Seuilly, c’est Fripon le mouton qui nous accompagne pour une découverte inédite et à distance du Musée Rabelais.

La Cité royale de Loches prépare une visite virtuelle du Donjon pour tout savoir sur la façon dont Noël était célébré au Moyen-Âge, avec aussi des lectures de contes pour le plus jeunes, et pourquoi pas se lancer dans la confection d’une recette médiévale en suivant les tutos de Nota Bene, le Youtubeur tourangeau qui compte plus d’un million d’abonnés.

Le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny initie les enfants à l’art préhistorique avec, notamment, un atelier de fabrication de bijou en vidéo. Tout ça sans avoir besoin de prendre sa voiture.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux des lieux cités dans cet article ou suivez le hastag #culturecheznousentouraine.

Et enfin si ça fait longtemps que vous n’avez pas visité le château d’Azay-le-Rideau, voici une visite virtuelle commentée par l’équipe du monument…