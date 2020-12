Skip the Use et Catherine Ringer seront bien à Avoine Zone Groove 2021

Mais aussi Ofenbach.

Pour construire leur affiche 2021 les festivals d’été ont deux solutions : inviter une nouvelle fois les artistes prévus pour 2020, avant la crise du coronavirus. Ou repartir de zéro. Avoine Zone Groove a opté pour la première solution…

Ce mardi, le festival du Chinonais dévoile l’intégralité de sa programmation 2021, sachant que l’événement aura une fois de plus lieu le dernier week-end de juin (du vendredi 25 au dimanche 27). On savait déjà que Vitaa et Slimane + Volo seraient présents le dimanche… On a maintenant le reste des réjouissances avec le détail des concerts jour par jour, ce qui permet déjà de s’organiser…

Donc le vendredi on entame avec Skip the Use qui devait venir en 2020… Et puis il y aura le duo français Ofenbach, en remplacement de Bos Sinclar

Le lendemain soir, samedi 26, Catherine Ringer viendra chanter les Rita Mitsuko (ça aussi c’était prévu en 2020), et elle partagera la soirée avec Fatoumata Diawara.

Le dimanche, comme annoncé, les Tourangeaux de Volo ouvriront le bal avant le show de Vitaa et Slimane, déjà programmé pour l’édition fantôme de 2020.

Seuls Bob Sinclar et Arcadian ne font pas partie de cette nouvelle affiche d’AZG… Quant aux pass, on en trouve d’ores et déjà 750 disponibles à 40€ pour participer aux trois jours du festival, ce qui fait 20€ de moins que le tarif normal. C’est aussi une première de pouvoir acheter des places avant la fin de l’année, car d’habitude la mise en vente se fait plutôt dans le courant de l’hiver. Enfin, ne cherchez pas les pass 1 jour… Il faudra attendre pour s’en procurer. Attendre quoi ? Tout simplement d’y voir plus clair sur les conditions sanitaires. Avoine Zone Groove c’est dans 6 mois, et on ignore quelles seront les règles en vigueur pour la culture à ce moment-là…