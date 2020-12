[Pouce levé] Un jeu de piste pour débusquer des œuvres d’art à Amboise…

Un projet lancé sur un compte Instagram.

[Pouce levé] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité des réseaux sociaux en Indre-et-Loire.

-----------------

On ne peut toujours pas aller au musée, encore moins au cinéma et au théâtre. Alors où trouver de l’art ?

La bonne nouvelle c’est que l’on peut marcher. Dès ce mardi 15 décembre ce sera même la fin de la règle des sorties dans un rayon de 20km autour de chez soi… L’occasion rêvée d’une balade dans les rues d’Amboise, même si vous venez de Tours, Loches ou Sorigny.

Amboise c’est la Loire, le château, les jolies rues commerçantes… Depuis mi-novembre, c’est aussi une trentaine de copies d’œuvres d’art reproduites sur des murs de la ville. De La Joconde aux Space Invaders… autant de créations réalisées en perles à repasser, et collées pour être vues des passants. On doit l’initiative à un collectif aux identités mystérieuses, rassemblé derrière le nom Peaky Perlers sur Instagram. Leur projet c’est un jeu : il faut se balader, arpenter les rues, même les ruelles, pour dénicher les différentes œuvres…

Seul, entre amis, en famille : peu importe comment vous chassez, « c’est un jeu basé sur le partage, ayant pour but de vous faire découvrir des artistes et œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui (sculpture, peinture… du Moyen-Âge au street art » lit-on dans la description.

L’objectif c’est d’être le premier ou la première à trouver toutes les œuvres. En tout cas un maximum de collage… En envoyant le résultat de ses recherches par la messagerie d’Instagram ou par mail à [email protected] on a une chance de gagner la reproduction d’une œuvre signée par le collectif… Mais il ne faut pas traîner car cette chasse à l’art se termine le 31 décembre et qu’il y a déjà du monde sur le pont (et malheureusement quelques arrachages, mais le collectif a réagi en organisant de nouvelles installations). Vous verrez par ailleurs des QR Code à côté des collages pour en savoir un petit peu plus sur les créations en question…

Un détail : chaque jour vous trouverez des indices sur le compte Instagram Peaky Perlers.