Nekfeu, Therapie Taxi, La Rue Kétanou : 3 nouveaux noms à Yzeures’N’Rock

A partir du 6 août 2021.

Le monde de la culture ne sait toujours pas vraiment quand il va redémarrer. On espérait le retour des spectacles ou des cinémas ce mardi 15 décembre... Ce sera au mieux pour le 7 janvier 2021. Longue attente mais il faut se donner des objectifs et c’est ce que font les différents festivals d’été d’Indre-et-Loire qui multiplient les annonces ces derniers jours. Terres du Son a annoncé la venue de Soprano en before jeudi 8 juillet à Monts et l’ouverture de sa billetterie... Aucard de Tours sera en mode « Les Feux de l’Amour » du 8 au 12 juin... Volo, Vitaa & Slimane seront à Avoine Zone Groove dimanche 27 juin.



Et Yzeures’N’Rock ?



Le festival d’Yzeures-sur-Creuse nous avait déjà annoncé la venue de Roméo Elvis, de 47TER, Babylon Circus, Billx, Tiâa et Match... L’association a ajouté trois nom à cette liste ce vendredi. Trois artistes attendus les 6, 7 et 8 août sur les deux scènes du Sud-Touraine. Au programme :



Therapie Taxi...

La Rue Kétanou...

Et Nekfeu en guise de tête d’affiche...

Plus d’infos et pass disponibles sur le site du festival.