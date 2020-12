Le joli coup de Terres du Son : Soprano vient à Monts le 8 juillet 2021

Un jour avant le début du festival.

On ne sait pas encore à quoi ressemblera la situation sanitaire en France pour l’été 2021… Est-ce qu’il faudra affronter de nouvelles vagues de Covid-19 ? Le vaccin tiendra-t-il ses promesses avec une forte baisse des nouveaux cas ? Beaucoup d’incertitudes mais on espère bien pouvoir profiter de nouveau de tous ces festivals d’été qui n’ont pas pu se tenir en 2020. En Touraine, on a perdu l’American Tours Festival, Yzeures’N’Rock, Les Kampagn’Arts… Mais en ce mois de décembre, la planète musicale se réveille et c’est le moment des premières annonces…

Ainsi, à Belfort, Les Eurockéennes ont annoncé une prog’ massue avec Muse… En Touraine, dès le 8 juin, Aucard de Tours sera en mode « Les Feux de l’Amour » et Avoine Zone Groove accueillera Volo + Vitaa et Slimane le 27 juin.

Ce lundi, c’est au tour de Terres du Son de nous donner des nouvelles. En 2020, le festival a été totalement annulé et s’est replié sur de petits concerts à Tours ou Bléré courant juillet histoire d’offrir tout de même un peu de live au public et de visibilité à des groupes locaux. Un concert avec Yseult au Grand Théâtre est également programmé début 2021. Le festival habituel est lui programmé les 9, 10 et 11 juillet sur le Domaine de Candé à Monts. Rien n’a filtré pour la prog’… à un détail près.

L’organisation de Terres du Son annonce que Soprano va donner un grand concert en Touraine. Pas pendant Terres du Son mais juste avant, en before, le jeudi 8 juillet. Il s’agit d’un partenariat avec la société tourangelle AZ Prod (qui organise également le concert de Sting le 1er juillet à Chambord).

Ce concert de Soprano est organisé dans le cadre de la tournée des festivals que l’artiste programme en 2021, année où il a également prévu de sortir un nouvel album. Un carton annoncé tant le rappeur a du succès dans tout le pays… Les places seront en vente à un tarif unique de 39€ et vous pourrez les acheter dès ce mercredi 9 décembre à 10h sur le site www.terresduson.com ou dans les points de vente habituels. Un pack concert de Soprano + trois jours de Terres du Son est également vendu à 96€ soit moins de 25€ la journée (dispo uniquement sur www.terresduson.com). Les organisateurs précisent que si jamais les conditions sanitaires obligent à tout annuler, il y aura possibilité d’un remboursement intégral.