Bon plan : à Loches, les associations emballent vos cadeaux de Noël

Jusqu’au 19 décembre.

Vous maîtrisez assez mal l’art du pliage et de toute façon vous n’avez plus de scotch ? Il suffit de demander un coup de main aux associations lochoises !

Dès ce samedi 5 décembre, vous croiserez leurs équipes en ville pour une mission emballage de cadeaux de Noël qui sera également reconduite samedi 12 décembre et samedi 19 décembre, ce qui coïncide avec les trois journées où l’on attend le plus de monde dans le centre pour le rush d’avant Noël. C’est bien pour ça que les bénévoles se mobilisent : emballer vos cadeaux, histoire de vous faire gagner du temps… et se faire connaître auprès de vous.

L’initiative a été montée en lien avec la ville et ses commerces : en raison de la crise sanitaire, plusieurs boutiques se sentaient préoccupées à l’idée d’accueillir beaucoup de monde dans des espaces réduits. Faire les emballages cadeau cela prend du temps, donc ça aurait pu entraîner des files d’attente à l’extérieur…

La mairie a trouvé la solution en faisant le lien avec les associations qui pourront réaliser les emballages à l’extérieur, dans trois points de la ville de Loches : Place de l’Hôtel de Ville, Place du Marché aux Légumes et Place de la Marne. Uniquement les samedis d’avant Noël. Naturellement, vous pourrez soutenir les structures en question en faisant un donc pour les remercier de leur coup de pouce. Voici la liste : SVL Cyclotourisme (qui collecte des fonds pour le Téléthon), LAC Natation, A.C.T.U.E.L., Loches 37 Triathlon, LAC Handball, le Secours Catholique et les Restos du Cœur.

Bref, une bonne raison de rester à Loches (ou d’y aller) pour faire ses courses d’avant-fêtes en centre-ville.