On connait (en partie) la prog’ d’Avoine Zone Groove pour 2021

On croise les doigts pour que tout aille bien d’ici là.

A cause du coronavirus on a quasiment vécu une année 2020 sans concerts, peu de festivals ont pu se tenir. Les plus grands événements tourangeaux ont été annulés comme l’American Tours Festival, Terres du Son, Yzeures’N’Rock, Jour de Cher ou Avoine Zone Groove.



Alors qu’Aucard de Tours vient d’annoncer ses dates et son thème 2021 (du 8 au 12 juin autour des Feux de l’Amour), Avoine Zone Groove va plus loin et dévoile en partie sa programmation. Le gros festival du Chinonais reviendra le dernier week-end de juin, en espérant que d’ici là les conditions sanitaires permettront de bonnes conditions pour profiter de l’événement même si il faut s’attendre à des restrictions comme le port du masque ou une jauge réduite (on verra d’ici là, l’été ça nous parait très loin).



Mais alors qui va venir sur la grande scène d’Avoine ? Déjà un groupe que l’on connait bien dans notre département et qui vient de sortir son nouvel album : Volo...

Et puis un duo qui aurait dû être en concert cette semaine dans l’agglo tourangelle mais évidemment c’est reporté : Vitaa et Slimane.

Il s’agit de la prog’ du dimanche 27 juin. On rappelle que Vitaa et Slimane étaient déjà annoncés à Avoine pour l’édition 2020. La programmation du vendredi 25 juin et du samedi 26 n’est pas encore révélée mais ça ne saurait tarder... En tout cas vous pouvez déjà prendre vos pass 3 jours : ils sont actuellement en promo à 40€ au lieu de 60€ sont 33% de réduction. Les détails sur www.avoinezonegroove.fr.