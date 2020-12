[Vidéo du jour] Un défilé Chanel avec Kristen Stewart au Château de Chenonceau

Voilà qui n'arrive pas tous les jours.

La star de Twilight Kristen Stewart est passée par la Touraine cette semaine : on l'a découvert avec grande surprise tant le secret avait été bien gardé... Ce mardi 1er décembre le Château de Chenonceau a accueilli une pléïade de mannequins dont la célèbre actrice pour un défilé orchestré par la marque Chanel. Un événement évidemment organisé à huis clos en raison de la crise sanitaire, d'autant plus facile que le château est fermé au public jusqu'au 15 décembre à cause du confinement.

Pour faire parler de sa nouvelle collection, Chanel a publié une vidéo en fin de semaine sur les réseaux sociaux... Un carton avec déjà plus d'un million de vues rien que sur Twitter ce vendredi matin !

Les images nous montrent les vêtements Chanel portés avec élégance dans les grandes galeries du Château des Dames qui porte pour le coup très bien son nom puisqu'il s'agit d'une collection imaginée pour les femmes. Il y a des pailelttes, des motifs fleuris qui donnent un petit air Renaissance à l'ensemble... Du noir, du rouge, du beige, du blanc... Des bijoux éblouissants.

Pour être plus précis, il s'agit de la nouvelle collection "Métiers d'arts" de la marque qui existe depuis 2002 pour mettre en valeur le talent des artisans Citée par Paris Match sa directrice artistique Virginie Viard encense Chenonceau :

"C’est un château à dimension humaine. Et l’emblème de Catherine de Médicis était un monogramme composé de deux "C" entrelacés, comme celui de Chanel"

Voici la vidéo qui donne un aperçu de la collection, en attendant les prochains défilés de la fashion week début 2021 :