La pluie revient bientôt en Indre-et-Loire

Pile pour le prochain week-end.

Chaque dimanche sur Info Tours on lève la tête et on regarde à quoi vont ressembler nos prochains jours avec les prévisions météo. On peut dire que la semaine qui s’annonce se fera en deux temps : d’abord plutôt sympathique puis beaucoup plus humide… Voici le détail jour par jour...

Lundi 30 : la grisaille va recouvrir l’intégralité du département pour le début de journée, ça va s’arranger l’après-midi avec un franc soleil au sud de la Loire, alternance de nuages et d’éclaircies dans la partie nord du département. Le soir, les nuages reprendront le dessus au nord, ciel voilé au sud. On attend des températures négatives dans le Lochois au réveil, 0 à Saint-Avertin et Château-la-Vallière. Dans l’après-midi maximum 8° à Parçay-Meslay et Marigny-Marmande.

Mardi 1er : vous ouvrirez la première fenêtre de votre calendrier de l’Avent avec un ciel plutôt agréable… Alternance de nuages et d’éclaircies, pas grand-chose d’autre à signaler. Douceur matinale : 7° à Sainte-Maure-de-Touraine et à Monnaie, jusqu’à 11 à Langeais et Montlouis.

Mercredi 2 : une fois de plus alternance de passages nuageux et de moments ensoleillés. 5° pour Neuillé-le-Lierre et Bourgueil pour commencer, pas plus de 8 à Tours et à Loches dans l’après-midi.

Jeudi 3 : ça commence à se gâter… Temps couvert en matinée, averses possibles dans l’après-midi (mais encore un peu de soleil). 4° à Chinon le matin, tout comme à Saint-Pierre-des-Corps. 7° à Luynes l’après-midi.

Vendredi 4 : le début d’une série de journée pluvieuses. Pluie le matin, pluie l’après-midi. Pas plus de 7° à Druye.

Et le week-end ? Gris, froid, arrosé.