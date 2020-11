Essayer une maison avant de l’acheter : concept insolite en Touraine

Et pourquoi pas ?

Dans le monde de l’immobilier, 2020 est une année assez étrange… Pas question d’organiser des visites pendant le confinement au printemps, donc pas de vente, pas d’achat. Arrêt total… mais reprise du feu de dieu dès le mois de mai, par exemple avec des biens qui se vendent en quelques heures à Tours ou Amboise, acquis par des personnes venues de la région parisienne, en quête de nouvel univers si possible plus proche de la nature en cas de nouveau confinement. Un reconfinement… qui a lieu en ce moment même. Ces acheteurs ou acheteuses ont eu le nez fin. En revanche la mesure sanitaire paralyse une nouvelle fois la machine immobilière.

On l’a vu dans de multiples secteurs économiques, la pandémie a accéléré les innovations. L’immobilier n’y échappe pas.

Ainsi, on découvre l’opportunité des visites virtuelles. Mieux qu’un agent qui vous ferait voir un appart ou une maison en visio ou en vidéo sur votre écran, cette technologie permet de se promener dans un bien un peu comme on le fait dans Google Street View. On voit toutes les pièces, les détails… Très pratique pour se faire une idée sans se déplacer.

L’autre trouvaille du moment est plus originale, et implique pour le coup de se déplacer (donc d’attendre la fin du confinement.

L’agence Trynbuy propose… de tester un bien avant de l’acheter. Donc pas juste une visite d’une heure mais une nuit complète sur place, un peu comme si vous preniez un logement Airbnb. Pour le coup, vous avez le temps de vérifier que la chaudière fonctionne, que les voisins sont sympas, que l’ensemble est bien isolé… Vous pouvez apprécier le logement de jour comme de nuit.

La startup qui vient de signer un accord avec le réseau Orpi propose actuellement une maison en Indre-et-Loire, grande bâtisse de 320m² avec 1 000m² de terrain sur la commune d’Autrèche où l’on peut donc dormir avant de signer chez le notaire. Comptez quand même quasi 200€ la nuit pour cette maison tourangelle à près de 400 000€… donc il faut déjà avoir un certain intérêt pour la transaction… S’il n’y a pas de vente au réveil, les propriétaires récupèrent tout de même 75% du montant versé par les potentiels acheteurs. En revanche tout part chez Trynbuy s’ils ont eu le coup de cœur.