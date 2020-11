Le Château d’Amboise et le Clos Lucé arrivent dans Fortnite et ça va faire le buzz

Au total le jeu va intégrer 5 châteaux de la Loire.

A peine 3 ans d’existence et déjà plus de 250 millions de joueurs et de joueuses dans le monde… Fortnite est un énorme succès dans l’univers des jeux vidéo. Un jeu que tout le monde peut découvrir gratuitement sur mobile, ordi ou console… Un jeu qui ne cesse de s’agrandir et de proposer de nouvelles fonctionnalités.

L’un des atouts de Fortnite, c’est que tout le monde peut l’améliorer en créant ses cartes et ses épreuves. En ces temps de crise sanitaire ou musées, châteaux et sites de loisirs sont fermés, la région Centre-Val de Loire y a vu une opportunité de faire connaître son patrimoine et lance donc une opération de communication insolite directement auprès des adeptes du jeu.

Plus de 100h de travail pour imaginer un château de la Loire virtuel

En décembre, 5 châteaux de la Loire vont progressivement apparaître dans Fortnite. D’abord le plus majestueux d’entre eux, Chambord, mais aussi Chaumont-sur-Loire – connu pour son festival des jardins artistiques -, La Valette dans le Loiret et enfin deux monuments tourangeaux : le Château Royal d’Amboise et la demeure de Léonard de Vinci située dans la même commune, le Clos Lucé.

Pour réaliser ce projet, le Conseil Régional s’est associé à plusieurs entreprises locales qui œuvrent dans l’univers du jeu vidéo comme la Tourangelle Solary qui a développé 3 webTV sur la plateforme Twitch mais aussi le youtubeur d’Indre-et-Loire NotaBene, spécialiste de l’histoire et dont la chaîne a dépassé le million d’abonnés. « Ce projet mêle l’univers du jeu vidéo et de la culture » explique Théo Cellé, l’un de ses artisans.

Un concours de rapidité

Il faut savoir que la création d’une seule carte Fortnite, donc d’un seul monument comme Chambord ou Amboise, c’est au minimum 100h de travail. Les développeurs s’appuient sur des plans, des vidéos ou des images de drones pour les réaliser. « On n’est pas à la porte près » ironise Théo Cellé, mais l’objectif c’est que ce soit le plus réaliste possible. Et bien sûr, le but n’est pas seulement de reconstruire le lieu en virtuel mais qu’il s’y passe quelque chose… Autrement dit des aventures, des défis. Dès le 4 décembre à Chambord, chaque week-end, les internautes seront invités à les relever pour édifier les monuments. Il est question de course d’obstacle, de labyrinthe, surtout de concours de rapidité…

A chaque fois, il y aura une semaine de délai pour relever la mission et une place en jeu pour la grande finale de ce tournoi à l’ambiance de Renaissance prévue le 15 janvier 2021, dans la reconstitution virtuelle du Clos Lucé. L’étape du Château Royal d’Amboise aura lieu dès le 18 décembre.

L’espoir d’attirer des touristes ?

« On cherche à inventer une nouvelle forme de tourisme » explique Valentino Gambutto, l’élu en charge du numérique au Conseil Régional. Objectif : qu’on découvre les châteaux dans Fortnite et que ça donne envie de les voir en vrai. Du coup, en plus du jeu, NotaBene se chargera de livrer quelques anecdotes historiques… « Il y a un vrai intérêt pour faire découvrir le patrimoine aux jeunes » parie le directeur du Château d’Amboise Marc Metay.

Une fois le concours terminé, les cartes des châteaux resteront accessibles définitivement aux fans de Fortnite. Et si ça plait, la Région en financera peut-être d’autres…

Les liens pour découvrir les cartes seront à découvrir les 4, 11, 18 décembre, 8 et 15 janvier sur le site Goodnite, autre entreprise régionale spécialisée dans le développement d’outils Fortnite. Les streams seront eux à consulter sur la chaîne Twitch Fortnite de Solary.