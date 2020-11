On connait le parrain du Téléthon 2020 en Indre-et-Loire

Un artiste très connu dans le département.

C’est lui qui a sculpté le grand rhinocéros blanc qu’on voit sur la place de la gare de Tours, encore lui qui a récemment immergé un ours dans l’eau de la Méditerranée pour l’ouverture du musée subaquatique de Marseille et toujours lui qui a réalisé trois statues du Général de Gaulle en bleu-blanc-rouge, le Général dont on vient de célébrer le 50e anniversaire de la mort cette semaine.



Lui c’est donc Michel Audiard, artiste tourangeau installé à Rochecorbon et souvent partant quand il s’agit de soutenir des projets caritatifs.



Cette semaine, les organisateurs du Téléthon 37 annoncent qu’il sera le parrain de l’édition 2020 programmée le vendredi 4 et le samedi 5 décembre. On ignore encore à quoi elle va ressembler précisément alors que le reconfinement est pour l’instant programmé jusuq’ua 1er décembre et que des restrictions seront probablement toujours en vigueur mais l’AFM qui lutte contre les maladies rares a bien l’intention de se mobiliser comme chaque année pour réoclter des fonds afin de soutenir les patients et la recherche.

Au lieu d’avoir lieu un peu partout en ville et dans les villages de Touraine, les défis sportifs se dérouleront sur Internet pour faire grimper le fameux compteur. Les émissions télévisées sont ainsi maintenues.



« Lorsque la coordination m'a proposé d'êtreparrain départemental, j'ai été touché par la démarche et j'ai accepté car nous avonsl'obligation de participer tant que faire ce peut. C'est un honneur de prendre part à cette histoire et d'être utile à cette cause » déclare Michel Audiard dans un communiqué du Téléthon.



Ce parrainage passe par le don d’une oeuvre qui sera vendue aux enchères. Elle est baptisée « L’empriente ».