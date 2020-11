Veigné : appel à témoins pour retrouver un homme de 62 ans

C'est la gendarmerie qui l'a lancé.

Les gendarmes d'Indre-et-Loire ont fait passer le message dans la matinée ce lundi 9 novembre : un homme d'une soixantaine d'années est porte disparu.

Le Tourangeau en question s'appelle Philippe Saunier, il a 62 ans et a quitté son domicile de Veigné, quartier Beauregard, dans la nuit du 8 au 9 novembre selon les informations récoltées par les militaires. Depuis, ses proches sont sans nouvelles.

Cheveux court et gris, l'homme serait porteur d'un manteau de couleur bleu marine et d'un pantalon kaki. Il mesure environ 1m70 et pèse 80kg. Toute information utile est à communiquer à la gendarmerie de Montbazon ou en appelant le 17.