Une nouvelle ville vous aide à acheter un vélo : Montlouis-sur-Loire

Exclusivement pour des modèles électriques.

Jusqu’au 31 décembre, la ville de Tours propose de financer l’achat de votre vélo quelque soit le modèle (classique, électrique, cargo, adapté) et la subvention de la mairie peut aller jusqu’à 400€. Avant elle, Fondettes et Loches Sud Touraine ont également mis en place des dispositifs similaires afin d’encourager l’achat de vélos à assistance électrique. Tours Métropole réfléchit par ailleurs à la création d’une aide valable pour les 22 communes qu’elle réunit.



Aux portes de l’agglomération, Montlouis-sur-Loire s’engage également sur cette voie pour faire augmenter le nombre de cyclistes, et diminuer le trafic automobile pour de courts trajets (par exemple entre le domicile et le travail ou pour de petites courses).



Sur son site Internet, la mairie montlouisienne annonce une subvention de 200€ pour un vélo à assistance électrique, sachant que l’Etat peut aussi financer une partie de l’acquisition d’un tel engin.



Les conditions : il faut fournir un justificatif de domicile récent montrant que vous habitez la commune, une copie de votre pièce d’identité, un devis pour l’achat du vélo et un RIB. Vous pouvez contacter les services de la commune pour en savoir plus.

