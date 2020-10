StorieTouraine 28/10/20 – L’UTBM avance son match ; Reactions aux communes reconnues en catastrophe naturelle ; L'agresseur de Kinstaar condamné...

Et une lettre ouverte de l’union syndicale des retraités CGT d’Indre-et-Loire aux parlementaires.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

Quarante-quatre communes reconnues en état de catastrophe naturelle

On en parlait dès dimanche, suite à l’épisode de sécheresse de l’été 2019, quarante-quatre communes d’Indre-et-Loire ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». L'arrêté du 15 septembre 2020 a été publié au journal officiel le dimanche 25 octobre. Une victoire pour l’association des communes en zone argileuse (Acza) et l’association des sinistrés de la sécheresse d'Indre-et-Loire (Assil), qui précisent dans un communiqué : « Depuis 2011, peu de communes du département avaient été reconnues en état de de “Cat Nat”. Suite à la sécheresse de 2018, 70 communes n’avaient pas été reconnues en état de catastrophe naturelle. Pourtant les dégâts liés aux mouvements de gonflement et de retrait des argiles étaient bien visibles sur les habitations. »

Les deux associations comptent bien continuer à soutenir les communes qui n’ont pas obtenu cette reconnaissance. Elles se mobilisent aussi afin de faire évoluer la réglementation pour qu’elle prenne en compte « la réalité des sinistres, avec de nouveaux critères établis par des commissions d’experts indépendants et dans le cadre d’une totale transparence des décisions ».

Prison ferme pour l’agresseur de Kinstaar

Ancien joueur professionnel de Fortnite, Kinstaar avait été agressé par un groupe de sept personnes sur les bords de Loire, à Tours, le 16 septembre dernier aux alentours de 2h de matin. Le streamer Solary n’avait, selon son agente, pas été attaqué en raison de son activité professionnelle. Jugé par le tribunal correctionnel de Tours la semaine dernière, son agresseur a été condamné à dix mois de prison ferme pour violences en état d’ivresse et avec usage d’une arme, apprend-on dans La Nouvelle République. « Un poids en moins sur ma conscience. Mon agresseur réfléchira à son acte en prison », a de son côté twitté le gamer suisse.

Une réaction au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Mardi 27 octobre, l’union syndicale des retraités CGT d’Indre-et-Loire a envoyé une lettre ouverte aux parlementaires du département concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en débat à l’Assemblée nationale. Visiblement mécontents, les auteurs de ce courrier estiment que « la santé n’est toujours pas une priorité malgré les apparences ». Ils regrettent de ne pas constater une « véritable stratégie de rupture » et de voir toujours les mêmes mesures apparaître.

Gestion de la crise sanitaire, hausse insuffisante de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2021, demande de recrutement massif de personnels qui ne trouve aucune réponse, mesure de taxation des assurés sociaux passés par les urgences sans que ce passage débouche sur une hospitalisation, création d’une branche dédiée à la perte d’autonomie ou encore retraite sont autant de sujets abordés dans cette lettre. L’union syndicale des retraités CGT d’Indre-et-Loire demande finalement un entretien avec les parlementaires avant le vote de ce projet de loi.

UTBM – JSA Bordeaux Métropole basket avancé

Après sa victoire face à Angers la semaine dernière, l’équipe de basket tourangelle reçoit Bordeaux le vendredi 30 octobre. Le club a décidé d’avancer l’horaire du match à 18h afin d’éviter un huis clos (en attendant les nouvelles mesures annoncées ce mercredi 28 octobre à 20h). L’accès est toujours réservé aux abonnés et aux partenaires.