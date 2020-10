Une nouvelle sortie pour l’A85 en Touraine ? Une association s’impatiente

Un projet qui coûtera forcément plusieurs millions d’€.

Désenclaver le Nord-Ouest Touraine : voilà l’argument principal pour créer une nouvelle sortie sur l’autoroute A85 entre Langeais et Bourgueil. Pour une partie des habitants du coin, les trajets sont trop longs et cela serait un avantage important. Mais on n’ajoute pas un échangeur comme ça… Il faut des études d’impact, des études environnementales… et financer le projet (par des fonds publics ou privés). Un chantier sur plusieurs années et à plusieurs millions d’€.

Comme ça fait un moment qu’il y a du lobbying pour lancer des travaux, on ne part pas de rien. Après 5 ans d’actions et de pétitions, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire a consenti à débourser 168 000€ pour lancer une première étude. C’était en juin 2019… et on attend encore les résultats. Délai trop long pour l’association Collectif Citoyen des Vallées du Lathan et de la Roumer : « Depuis plusieurs mois l'association interroge l'exécutif de la communauté de communes. Pas de réponse, pourquoi ce mépris envers les citoyens ? » s’interroge-t-elle dans un communiqué.

« Pourquoi cette étude aurait été rendue en retard ? Des pénalités seront-elles appliquées pour ce retard ? Quel est le résultat de cette étude, va-t-il y avoir un échangeur à Langeais-Nord ? » s’interroge l’association présidée par Emmanuel Bouchenard.

A noter que des projets de nouvelle sortie d’autoroute il n’y en a pas que dans le Nord-Touraine. C’est même un serpent de mer. Par exemple, dans le Loir-et-Cher, ça fait des années qu’on évoque la construction d’une nouvelle sortie de l’A10 à Blois sans qu’un accord politique ne soit trouvé sur le sujet. Plus proche de nous à Tours, il était question de créer un échangeur à hauteur d’Ikea… mais le projet semble avoir été relégué aux oubliettes après la victoire des écologistes et de la gauche lors des dernières élections municipales et communautaires.

Les élus jugeront-ils cette extension du réseau routier indispensable pour rapprocher certains villages de la ville ? Il sera en effet intéressant de connaître la position de la communauté de communes…