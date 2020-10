Accident rare à Loches : une collision ULM / avion de tourisme

Le double-crash a fait 5 victimes.

La météo paraissait agréable, le ciel dégagé… Un temps plutôt idéal pour voler au beau milieu du week-end. Ce samedi après-midi peu avant 17h, les riverains de la Rue Aristide Briand à Loches ont assisté à un terrible spectacle, particulièrement rare en plein ciel : la collision entre un avion de tourisme et un ULM.

Le choc entre les deux appareils a déclenché des bruits d’explosion. Tous deux étaient partis de la Vienne : l’ULM de Châtellerault 1h30 avant le drame, l’avion – de type DR400 – de Poitiers aux environs de 15h dans le but de découvrir les châteaux de la Loire en altitude.

2 personnes se trouvaient dans l’ULM : le pilote de 66 ans et sa passagère de 50 ans. Tous deux sont morts. Leur aéronef est tombé sur la clôture d’une maison sans faire de victime supplémentaire et apparemment des dégâts limités.

3 personnes avaient pris place dans l’avion de tourisme : deux femmes de 28 et 30 ans et un homme de 75 ans qui dirigeait l’engin. Cet appareil-ci a terminé sa course à 500m de la Rue Aristide Briand dans une zone boisée au niveau du Haut-Jarry. Samedi soir, les secours évoquaient la découverte de deux corps dans les débris et recherchaient encore la 3e victime qui serait tombée. Il y avait peu d’espoir de la retrouver en vie.

On ignore les causes précises de l’accident (problème technique ? Erreur humaine ?) et une enquête a évidemment été ouverte pour les déterminer… ce qui pourrait prendre plusieurs jours. Les investigations sont coordonnées par la gendarmerie et le parquet de Tours. La ville de Loches a ouvert une cellule psychologique pour accompagner les familles des victimes.